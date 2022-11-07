انت الان تتابع خبر تويتر يحظر حساب ممثلة أمريكية غيرت اسمها إلى إيلون ماسك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في النص المكتوب على الصفحة المحجوبة، للممثلة التي كان لديها مليونا مشترك: "قامت شركة تويتر بتعليق هذا الحساب، بسبب انتهاك السياسة المتبعة في تويتر".

وفي وقت سابق، قال الملياردير ماسك، الذي اشترى تويتر في أكتوبر، في سلسلة من التغيرات، إن هذه الشبكة الاجتماعية ستتوقف عن تحذير المستخدمين الذين يغيرون أسماءهم إلى اسم شخص آخر دون تحديد طبيعة وسبب هذا التغيير.



كما أوضح ماسك، سيتم الآن في تويتر حظر كافة المستخدمين من هذا النوع إلى الأبد.