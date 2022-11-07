حدث ليلاً| إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة قريبا.. وتطورات الأزمة الأوكرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

وزير التعليم: إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة قريبا

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023 قريبا.

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وزير التعليم: دمج قضايا التغيرات المناخية والتوعية بأهميتها في المناهج

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، أن الوزارة لديها خطة استراتيجية لرفع وعي الطلاب والمعلمين بأهمية قضايا التغيرات المناخية.

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نهاد أبو القمصان: لو قررت عروس الاسماعيلية الحصول على حكم طلاق سيكون الأسرع في مصر

أكدت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن عريس الاسماعيلية حبسه وجوبي ويمكنه الاستئناف على الحكم ولكن سيخرج من محبسه ويتم ترحيله على السجن، لافتة إلى أن محامي المتهم الشهير بعريس الاسماعيلية غالبا ما سيقوم باستئناف على حكم الحبس.

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التموين: الأرز متوفر في الأسواق بـ12 جنيها للكيلو

قال المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الدولة ليس لها أي دور في ارتفاع الأسعار، ولكنه جشع بعض التجار، موجها الشكر والتحية للتجار الشرفاء الذين ينفذون مبادرات لخفض أسعار السلع الغذائية وعلى رأسها الأرز؛ حيث أصبح سعره 12 و15 جنيها فقط للكيلو والزيت بأسعار مخفضة للغاية في المعارض والمتاجر الكبيرة.

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68 جنيها لكرتونة الأبيض و70 للأحمر.. الزراعة تطرح كميات من بيض المائدة في المحافظات

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، طرح كميات من بيض المائدة بأسعار مخفضة، عبر 243 منفذا ثابتا و30 منفذا متحركا تجوب القرى بالمحافظات المختلفة.

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زيلينسكي ورئيسة المفوضية الأوروبية يبحثان فرض عقوبات على إيران

ناقش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فرض عقوبات أكثر صرامة على إيران، في محادثة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

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مدبولي: المساحة المخصصة للمنطقة الخضراء بشرم الشيخ أكبر بكثير من أي قمة مناخية سابقة

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، المنطقة الخضراء التي ستشهد العديد من الفعاليات والأنشطة على هامش انعقاد المؤتمر، يرافقه عدد من الوزراء، والمسئولين.

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"الاستعلامات": أعلى نسبة تشغيل جوي لاستقبال وفود مؤتمر المناخ في شرم الشيخ

كشفت الهيئة العامة للاستعلامات، أن مطاري القاهرة وشرم الشيخ الدوليين، يشهدان اليوم أعلى نسبة تشغيل لاستقبال وفود مؤتمر المناخ.

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الوزراء: توقيع مذكرة تفاهم لاستعادة النظام البيئي لبحيرة البردويل وتنمية شبه جزيرة سيناء

شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن تطوير واستعادة النظام البيئي لبحيرة البردويل وتنمية شبه جزيرة سيناء، وذلك بين هيئة قناة السويس.

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ماكرون ورئيس وزراء بريطانيا يعقدان أول اجتماع لهما خلال "كوب-27" في مصر

أعلنت الحكومة البريطانية، أن رئيس الوزراء، رئيتشي سوناك، سيعقد أول اجتماع له مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال قمة المناخ "كوب-27" في مصر، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

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