100 ألف شقة جديدة.. طرح أول مرحلة من شقق عواصم المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

يستعد صندوق التطوير الحضري لطرح المرحلة الأولى من مشروع تطوير عواصم المحافظات.

الاستعداد النهائي للطرح يأتي بعد أن وقع صندوق التطوير الحضري اتفاق مع بنك الإسكان والتعمير، بشأن حجز وتخصيص وبيع شقق مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى،

وأكد أن الصندوق أنه نفذ بالفعل 100 ألف وحدة من المشروع كمرحلة عاجلة، من إجمالي 500 ألف وحدة من المقرر إنشاؤها بالمشروع، ومن المقرر طرح أول وحدات من المشروع خلال الأسابيع القليلة المقبل، وفقا لمصدر خاص.

ويعمل الصندوق على تنفيذ 500 ألف وحدة في 27 محافظة، لكن المرحلة الأولى ستكون في حوالي 13 محافظة منهم القليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط وقنا وسوهاج والمنيا وكفر الشيخ والبحيرة، وسيتم طرح باقي الوحدات في المحافظات تباعا.

طريقة الحجز:

بنك التعمير والإسكان سيقوم بأعمال تقديم خدمة الحجز الإلكتروني، وإتمام إجراءات التعاقد، وتحصيل دفعات تحت الحساب للوحدات المخصصة، وإمساك حسابات العملاء المتعاقدين.

كما شمل التعاقد بين الصندوق والبنك تحصيل الأقساط لصالح الصندوق، وذلك فيما يخص وحدات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية الخاصة بمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، والتي تقدر بنحو 100 ألف وحدة سكنية، تضم مجتمعات عمرانية حضارية متكاملة للمستفيدين.

الحجز سكون عن طريقة بنك التعمير والإسكان، حيث يتولى البنك الحجز الإلكتروني للمشروع، وإتمام إجراءات التعاقد، وتحصيل دفعات تحت الحساب للوحدات المخصصة، وإمساك حسابات العملاء المتعاقدين، وتحصيل الأقساط لصالح الصندوق.

مواعيد الحجز والتسليم:

موعد طرح أول وحدات سيكون خلال الشهرين المقبلين على أن يتم تسليم الوحدات بعد انتهاء الحجز مباشرة، حيث تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.

الوحدات تضم مساحات متنوعة تصل لـ114 مترا حتى 170 مترا، وتتنوع بين شقق اسكان متوسط ومميز وفاخر، كما يوجد اسانسير في عمارات المشروع، ويتم تسليم الشقة كاملة التشطيب.