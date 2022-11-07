8 معلومات عن المنطقة الخضراء التي افتتحها رئيس الوزراء في مؤتمر المناخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

نشرت الهيئة العامة للاستعلامات، العديد من المعلومات المهمة عن المنطقة الخضراء التي افتتحها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على هامش مؤتمر المناخ، اليوم الأحد.

وتضمنت المعلومات:

- تم تصميم المنطقة الخضراء بأعلى مستوى ممكن، لكي تفوق مثيلاتها في المؤتمرات السابقة، وخصَّصت لها مساحة أكبر بكثير من أي قمم مناخية سابقة، بناء على الإقبال الشديد من المؤسسات على الوجود والمشاركة، وتم زيادة نحو 12 ألف متر مربع لها، من أجل تلبية كافة الطلبات.

- يوجد بها ممثلو المجتمع غير الرسمي، من جمعيات ومنظمات دولية وإقليمية ومحلية، وكذلك الخبراء والأكاديميين والشباب وشركات القطاع الخاص.

- تم إقامة المنطقة الخضراء في قلب الطبيعة على شكل زهرة اللوتس، فهي محاطة بوفرة من الأشجار والأوراق والأزهار، كما أن المباني بها تتكون من الأقمشة المستدامة المُعاد استخدامها والخشب والفلين، وتعرض التصميمات الداخلية الفنية لها كلاً من المواد المُعاد تدويرها.

- تستضيف المنطقة الخضراء أحداثًا جانبية كما هو الحال مع المنطقة الزرقاء، وذلك وفقًا للموضوعات المُعلنة الخاصة بكل يوم من الأيام الموضوعية، حيث ستقام الفعاليات الجانبية للمنطقة الخضراء داخل قاعتين، ويتم تخصيص كل يوم للترويج لموضوع معين لتعكس الأيام الموضوعية للمنطقة الزرقاء.

- تتضمن الأيام الموضوعية للأحداث الجانبية، أيام: تعزيز التمويل، والعلوم، وتعزيز مشاركة الشباب والأجيال القادمة، وتعزيز التخفيف وإزالة الكربون، والتكيف والزراعة والمياه، والمرأة، وتعزيز الطاقة، والمجتمع المدنى والعمل من أجل تمكين المناخ، والتنوع البيولوجي، والحلول.

- تتضمن المنطقة الخضراء: منطقة المعرض، ومنطقة الخيام، التى تضم 5 خيام، الأولى مخصصة للقطاع الخاص والشركات سواء كانت وطنية أو دولية، والثانية مخصصة للأوساط الأكاديمية مثل الجامعات ومراكز الأبحاث، والمؤسسات المالية مثل البنوك ومؤسسات الاستثمار والتمويل"، والثالثة مخصصة للوزارات المصرية وأي جهات حكومية، والرابعة مخصصة للمنظمات غير الحكومية والجمعيات المدنية والشركات الناشئة ورجال الأعمال ومركز الابتكار، والخامسة مخصصة لشركاء التنمية والمنظمات الدولية.

- يعرض العارضون أحدث مشاريعهم ذات الصلة بأجندة المناخ، بالإضافة إلى تشغيل الأنشطة التي من شأنها إشراك الجمهور وزوار المنطقة الخضراء بطريقة ديناميكية.

- تتضمن المنطقة الخضراء أيضًا، منطقة الأحداث الجانبية، التي تستضيف جلسات الأحداث الجانبية الخاصة بالأيام الموضوعية، هذا فضلاً عن منطقة الأطعمة والمشروبات، ومنطقة صناعة الأزياء المُستدامة، والتى تستضيف ما يسمى بمنطقة «Trend area» حيث تعرض المنطقة الخاصة بالموضة ما تتمتع به صناعات الأزياء المستدامة المصرية من إمكانيات، وذلك سعياً لدعم المُصمم المحلي وعرض إبداعاته، وأخيراً منطقة المسرح، وهو أكثر الأماكن حيوية، حيث سيستضيف العروض الإبداعية، سواء كانت فنية أو ثقافية وكذا عروض الأزياء والأفلام.