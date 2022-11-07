06 نوفمبر , 2022
لقطة تذكارية لدى وصول المشاركين من القوات الجوية السعودية إلى قاعدة «سودا» في جزيرة كريت اليونانية (واس)
أثينا: وصلت مجموعة القوات الجو
وأوضح العقيد الطيار الركن خليفة العنزي، قائد مجموعة القوات ا
وكان في استقبال مجموعة القوات
كانت هذه تفاصيل خبر القوات السعودية تصل إلى اليونان للمشاركة في مناورات «عين الصقر» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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