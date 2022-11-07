القوات السعودية تصل إلى اليونان للمشاركة في مناورات «عين الصقر»

أثينا: وصلت مجموعة القوات الجو ية الملكية السعودية المشاركة في مناورات تمرين «عين الصقر 3» إلى قاعدة «سودا» الجوية بجزيرة كريت اليونانية، حيث من المقرر أن تنطلق المناورات الأسبوع المقبل وتشارك خلالها القوات السعو دية بطائرات مقاتلة من طراز «إف -15» مع كامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة.

وأوضح العقيد الطيار الركن خليفة العنزي، قائد مجموعة القوات ا لجوية المشاركة في المناورات، أ ن هذه المناورات امتداد لمناورا ت «عين الصقر» التي نُفذت بالتنا وب بالسعودية واليونان، مشيراً إلى أن المناورات سبقتها اجتماعات تنسيقية مع القوات الجوية اليونانية، تمحور تحول آلية العمل ونوعية الطلعات والطائرات المشا ركة وأعدادها، وبناءً على ذلك وُ ضع برنامج كامل يشمل جميع الطلعات الجوية؛ لصقل وتطوير مهارات ا لأطقم الجوية والفنية والمساندة ودعم جاهزيتها لتبادل الخبرات في المجالات المتاحة.

وكان في استقبال مجموعة القوات الجوية المشاركة في المناورات نيابةً عن سفير السعودية في أثينا، القائم بالأعمال في السفارة عهد بنحمد، وقائد مجموعة القوات الجوية، وقائد قاعدة «سودا» الجوية العقيد الطيار كريستوس جري جوروديس، وضابط الاتصال العسكري في سفارة السعودية لدى اليونان العقيد الطيار الركن راشد العبو دي