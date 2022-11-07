وزيرا دفاع السعودية والعراق يبحثان تطوير التعاون

06 نوفمبر , 2022 الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي (واس) بحث الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي، مع نظيره العراقي ثابت العباسي، تطوير التعاون والتنسيق في المجال الدفاعي، وسبل دعمهما وتعزيزهما، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

واستعرض الجانبان، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، كما ناقشا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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