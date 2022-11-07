أوكرانيا حذّرت إيران من عواقب «التواطؤ» مع روسيا

أبلغت أوكرانيا عن تصاعد في هجمات الطائرات المسيرة على البنية التحتية المدنية خصوصاً محطات الطاقة والسدود باستخدام طائرات «شاهد - 136» الإيرانية الصنع (أ.ب)

حذّرت أوكرانيا إيران، السبت، من أن «عواقب التواطؤ» مع موسكو «تتجاوز المنفعة» التي ستجنيها من دعمها، بعدما أقرّت طهران للمرة الأولى بإرسال مسيّرات إلى روسيا.

وكتب الناطق باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نكولينكو على فيسبوك «على طهران أن تدرك أن عواقب التواطؤ في جرائم عدوان روسيا الاتحادية على أوكرانية ستتجاوز المنفعة من دعمها لروسيا»، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد أقر اليوم بأن بلاده زودت روسيا طائرات مسيّرة، وأصرّ على أن نقل هذه المعدات جاء قبل حرب موسكو على أوكرانيا. وأتى إقراره بعد أشهر من الرسائل الغامضة من إيران بشأن شحنات الأسلحة، علماً أن روسيا ترسل الطائرات المسيّرة لقصف البنية التحتية للطاقة والأهداف المدنية في أوكرانيا.