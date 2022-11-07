شكرا لقرائتكم خبر عن ما حجم تكلفة نظافة الشوارع والمعدات المستخدمة فى ذلك؟.. التنمية المحلية تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم أجهزة الدولة بجهود كبيرة من أجل نظافة الشوارع، وتنفق فى ذلك ميزانيات مالية ضخة، وكشف اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، خلال وجوده فى مجلس النواب عن جهود الوزارة وخطة العمل المستهدفة خلال الفترة المقبلة وما تم تحقيقه من إنجازات على مدار السنوات الماضية، والجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في العديد من الملفات الهامة والحيوية، على أعضاء مجلس النواب.

وتضمنت خطة الوزارة، أنه خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى الآن تم شراء 9600 معدة جديدة للتعامل مع المخلفات بتكلفة قدرها 12 مليار جنيه تتضمن 1657 لودر أنواع وأحجام مختلفة، و1009 سيارة مكبس، و1748 سيارة قلاب، و1138 سيارات مجهزة كسح وشفط مياه، و865 سيارات مجهزة سلم هيدروليكي، و722 سيارة مجهزة فنطاس، و641 سيارة كنس، و137 سيارة نقل ثقيل، و669 سيارة مفردة ودبل كابينة، و1015 معدة وأصناف أخرى.

وشملت خطة العمل، أنه جار شراء 1056 معدة جديدة خلال العام المالي الحالي بتكلفة قدرها 2 مليار جنيه، تشمل لوادر وسيارات قلاب وحفارات وسيارات مكبس وسيارات هوك ليفتر وجليدر ... إلخ ، كما تم رفع كفاءة 3308 معدة بتكلفة قدرها 400 مليون جنيه، وذلك فيما يخص شراء معدات جديدة لمنظومة تدوير المخلفات الصلبة.

وفيما يخص تحويل الأتوبيسات للعمل بوقود صديق للبيئة، تم التعاقد علي تحويل عدد 2200 أتوبيس لهيئتي النقل العام بالقاهرة والاسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، وتم نهو وتسليم 200 أتوبيس منها ودخلت الخدمة بالفعل، بالإضافة إلي شراء 100 أتوبيس غاز جديد بتكلفة إجمالية قدرها 2 مليار جنية، بالإضافة الي انه تم خلال العام المالي الحالي شراء 110 أتوبيس كهرباء لهيئتي النقل العام بالقاهرة والاسكندرية بتكلفة قدرها 600 مليون جنية وتم تحركها لمحافظة جنوب سيناء للمشاركة في مؤتمر المناخ COP 27 .

وخلال الفترة من يوليو 2014 حتى الآن تم توقيع عقود لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمعالجة والتخلص من المخلفات بتكلفة 2.9 مليار جنية سنوياً ، حيث شملت محافظات القاهرة بتكلفة 1.85 مليار جنية سنوياً ، والاسكندرية 702 مليون جنيه سنوياً، وجنوب سيناء 180 مليون جنيه سنوياً ثم الدقهلية 109 ملايين جنيه سنوياً، والمنوفية 45 مليون جنيه سنوياً، وسوف تستمر الوزارة خلال هذا العام في صرف هذا المبلغ، مشيراً إلى أنه مقترح تمويل عقود خدمات النظافة بتكلفة 1.2 مليار جنية سنوياً بتمويل من وزارة المالية لمحافظتي الجيزة والقليوبية.