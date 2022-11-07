40 مقاتلة و4 سفن حربية.. رصد تحركات عسكرية صينية في محيط جزيرة "تايوان"

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أمس الأحد، رصد 44 طائرة مقاتلة و4 سفن حربية وطائرتين مسيرتين عسكريتين تابعة للصين في محيط الجزيرة.



وقالت الوزارة -في بيان- إن "15 طائرة حربية" لجيش التحرير الشعبي، و"طائرتين مسيرتين" عبرت الخط الفاصل في مضيق تايوان، وأن "4 طائرات أخرى" حلقت فوق الجزء الشرقي من منطقة تحديد الدفاع الجوي بين تايوان والصين.



وذكر البيان أنه تم رصد المركبات البحرية والجوية الصينية بأدوات تتبع إلكترونية وطائرات دورية وسفن وأنظمة صواريخ أرضية.



وخلال الأشهر الماضية، لا يخلو يوم تقريبا من تصعيد وتهديد متبادل من قِبَل الصين وتايوان، ومناورات عسكرية فردية ومشتركة، كما تكرر تايبيه اتهامها لبكين بخرق خط الوسط "الوهمي" -الذي يقسم مضيق تايوان- بالطائرات والسفن الحربية، والسعي والتحضير لغزوها عسكريا.



وتعيش تايوان تحت تهديد مستمر بالتعرض لغزو من جانب الصين التي تطالب بالسيادة على الجزيرة.



ولا تعترف بكين باستقلال تايوان، وتعدها جزءا من الأراضي الصينية، وترفض أي محاولات لانفصالها عنها، وفي المقابل لا تعترف تايوان بحكومة بكين المركزية.



وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال في أواخر الشهر الماضي إن الصين ترفض الوضع القائم بحكم الأمر الواقع منذ فترة طويلة في تايوان، مكررا تقييما سابقا بأن بكين تسرّع جدولها الزمني "للاستيلاء" على هذه الجزيرة.



وتنتهج واشنطن سياسة الاعتراف الدبلوماسي ببكين وليس بتايبيه، لكنها ترتبط بعلاقات فعلية مع تايوان وتدعم حقها في تقرير مصيرها.



(وكالات)