شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية تأثر الشركات بشكل متزايد بآثار تغير المناخ.. دراسة تكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثرت حالة الطوارئ المناخية بشكل عميق على الشركات في الدول الأفريقية، وذكر تقرير المناخ للاقتصادات الناشئة البريطانية للاستثمار الدولي أن تغير المناخ يؤثر بالفعل على الأعمال تأثيرًا سلبيا.

وقدم التقرير الذي شمل كبار المسؤولين التنفيذيين العاملين في الشركات والصناديق الاستثمارية في أفريقيا بعض الأفكار الصارخة حول كيفية تأثر الشركات بشكل متزايد بآثار تغير المناخ، ووجد أن 58% من الشركات في أفريقيا قد تعرضت لأحداث مثل الفيضانات الشديدة أو العواصف أو الجفاف خلال العام الماضي، مقارنةً مع 48% فقط من المشاركين في استطلاع العام السابق.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه شهد هذا العام كذلك موجات جفاف شديدة على جانبي القارة الأفريقية؛ فعلى سبيل المثال يوضح الجفاف المستمر في الصومال الروابط بين تغير المناخ والأزمة الإنسانية، في حين أدى هطول الأمطار الغزيرة في جنوب أفريقيا والفيضانات المدمرة في السودان ونيجيريا وجنوب أفريقيا بشكل مباشر إلى خسائر في أرواح البشر والحيوان والنبات، الأمر الذي سيعرض ملايين الأشخاص في أفريقيا لانعدام الأمن الغذائي والمائي الحاد في السنوات القادمة. لذا من الواضح أن الدول الأفريقية بحاجة إلى إجراءات مناخية عاجلة، فقد سجلت 131 كارثة متعلقة بالطقس المتطرف والمتعلقة بتغير المناخ في قارة أفريقيا في عامي 2020 و2021 ، منها 99 كارثة فيضانات و16 عاصفة و14 حالة جفاف و2 حريق هائل.

وتابعت الدراسة: على سبيل المثال، تأثر 39% من الشركات في أفريقيا بالفيضانات، بينما تأثر 23% بالجفاف مما شكل خسائر على المحاصيل والبضائع، ومع ذلك، ربما يكون من اللافت للنظر أنه بالرغم من ارتفاع المناطق التي تعرضت للفيضانات؛ إلا أن الأكثر تأثيرًا من حيث المخاوف بشأن المخاطر المادية على الشركات الأفريقية كان الجفاف والإجهاد المائي الذي أتى في المقدمة.