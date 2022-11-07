وفد المنتخب العراقي يغادر إلى إسبانيا

غادرَ وفدُ المنتخب الوطنيّ لكرةِ القدم، فجر اليوم الاثنين، العاصمةَ بغداد متوجهاً إلى إسبانيا لخوضِ مباراتين وديتين.

وستكون المباراة الأولى مع منتخبِ المكسيك بعد غدٍ الأربعاء، والثانية أمام منتخبِ الاكوادور في الثاني عشر من الشهر الحالي.

ومن المؤمل أن يصلَ وفد المنتخب الوطنيّ، ظهر اليوم، إلى مدينةِ جيرونا الإسبانيّة على أن يخوضَ عصراً وحدةً تدريبيّةً استشفائيّة.

يذكرُ أن المنتخبَ الوطنيّ اختتمَ معسكره الداخليّ في بغداد، صباح الأحد، بعد أن أجرَى وحدةً تدريبيّةً أخيرة احتضنها ملعبُ الشعب الدوليّ.