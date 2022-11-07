نهاد قمصان: إذا حصلت عروس الإسماعيلية على حكم بالطلاق سيكون الأسرع في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن حبس "عريس الإسماعيلية" وجوبي ويمكنه الاستئناف على الحكم ولكن سيخرج من محبسه ويتم ترحيله على السجن، لافتة إلى أن محامي المتهم الشهير بـ"عريس الإسماعيلية" غالبا ما سيقوم باستئناف على حكم الحبس.

وأوضحت نهاد أبوالقمصان، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" مع ال‘علامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن "عروس الإسماعيلية" يمكنها إثبات الضرر الواقع عليها حتى قبل الحكم على زوجها، قائلة: "عروس الإسماعيلية لو قررت الحصول على حكم بالطلاق للضرر سيكون أسرع حكم في مصر".

وتابعت: "مشكلات عروس الإسماعيلية انتهت وباقي الحقوق السهلة ولها طرق اثبات كثيرة ومشاكلها انتهت لأنها كانت واقعة تحت ضغط، واستمرار العلاقات الشبيهة بعروسي الاسماعيلية قد تنتهي بجريمة قتل"، مؤكدة أن الحكم على الزوج يقوى موقف عروس الإسماعيلية أمام المجتمع.