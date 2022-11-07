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هيئة الأرصاد الجوية البريطانية تحذر من فيضانات بسبب الأمطار

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محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (أ ش أ):

تعرضت لندن لفيضانات بعد هطول أمطار غزيرة خلال الليل واليوم الأحد، بحسب صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

وتمت مشاركة الصور ومقاطع الفيديو عبر الإنترنت للسائقين والمشاة الذين يكافحون ضد المياه التي تسببها الأمطار الغزيرة.

وقال مكتب الأرصاد الجوية: "من المحتمل حدوث فيضانات داخلية محلية في أجزاء من جنوب شرق إنجلترا يوم الأحد ويمكن حدوثها في لندن وشرق إنجلترا."

وأضاف: "من الممكن حدوث فيضانات داخلية محلية أخرى في أجزاء من جنوب غرب إنجلترا في وقت متأخر من يوم الاثنين وفي وقت مبكر من يوم الثلاثاء".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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