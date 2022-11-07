مستشار ألمانيا يبحث مع الرئيس الأمريكي الأوضاع في أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (أ ش أ):

بحث المستشار الألماني أولاف شولتز مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي تم مساء اليوم الأحد، الوضع في أوكرانيا، فضلا عن زيارة شولتز إلى الصين.

وبحسب نائب المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية، فولفجانج بوشنر فإن المستشار الألماني أطلع الرئيس الأمريكي على مسار ونتائج زيارته إلى بكين.

وأضاف فولفجانج أنه فيما يتعلق بالحرب ضد أوكرانيا، أدان المستشار الألماني والرئيس الأمريكي القصف المستمر من قبل روسيا للبنية التحتية المدنية، لاسيما منشآت إمدادات الطاقة في أوكرانيا.

وناقش الزعيمان التهديدات الروسية ضد أوكرانيا، وأكد كلاهما من جديد تصميمهما على مواصلة دعم أوكرانيا بأفضل ما في وسعهما، ولفتا إلى أن دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لسلام عادل تستحق الدعم الكامل.