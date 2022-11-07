بوريل: أوروبا نجحت في تخفيض اعتمادها على الطاقة الروسية

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (أ ش أ):

أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل نجاح أوروبا في تخفيض اعتمادها على "الطاقة الروسية".

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز" مساء اليوم /الأحد/، إن أوروبا خفضت حاجتها من الطاقة الروسية من 40 بالمئة إلى 8 بالمئة، إلا أن بعض الدول مثل المجر لا تزال تعتمد بشكل كبير على روسيا وهي لا تمتلك سوى خط نقل واحد آت من روسيا.

وشدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على أن أوروبا حتى نهاية العام الجاري لن نشتري قطرة نفط من روسيا، مشيرا إلى أنه لم ير الاتحاد الأوروبي متحدا إلى هذا الحد وبهذه القوة، على الرغم من الخلافات نظرا لاختلاف ظروف كل دولة عن أخرى.

وكشف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن وجود أطراف عدة تعمل على تمديد اتفاق الحبوب في أوكرانيا.. لافتا في الوقت ذاته إلى أن العمل في هذا الإطار يسير بشكل إيجابي .

وأوضح أن عددا كبيرا من الدول الإفريقية تعاني من المجاعة بسبب ذلك، بينما لا تتأثر أوروبا بمسألة الحبوب، فهي قادرة على تأمين حاجتها من محاصيلها الداخلية.

ورأى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعمل على تدمير أوكرانيا وتدمير كل خطوطها الكهربائية وإيصالها إلى شتاء مظلم ومصقع.

وأضاف أن الرئيس الروسي يعتقد أن الشتاء سيضعف عزيمة الأوكرانيين والقوات الأوكرانية ويعتقد أن الديمقراطيات ضعيفة وهشة.

وحول الاتفاق النووي مع إيران، أشار بوريل إلى أن على طهران التعاون بجدية أكبر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذا ما أرادت العودة للاتفاق.. معربا عن اعتقاده بأن إيران بحاجة لهذا الاتفاق نظرا لكون العقوبات تؤثر عليها وتكلفها الكثير.