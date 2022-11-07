سر العثور على شاب مشنوقا داخل منزله بأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنهى شاب حياته شنقًا داخل مسكنه بمركز أوسيم شمال الجيزة، الأحد.

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة بالعثور على جثة شاب يتدلى من سقف غرفته دائرة مركز أوسيم.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ تحت إشراف العقيد مجدي موسى مفتش مباحث الوراق وأوسيم، وعثر على جثة "محمد .ا.ع" 26 سنة، مشنوقًا يرتدي ملابسه كاملة.

تحريات المقدم هيثم سكر رئيس مباحث أوسيم ومعاونه الرائد وليد كمال بينت أن الشاب انتحر شنقًا لمروره بأزمة نفسية، وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

جرى إيداع الجثمان المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن بعد إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة بالواقعة.

تعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.