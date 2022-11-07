المبادرات السعودية الخضراء حاضرة بقوة في قمة المناخ كوب 27

يشهد مؤتمر المناخ كوب 27، المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ المصرية، خلال نوفمبر الجاري، إطلاق السعودية النسخة الثانية لمبادرتين خضراوين، ومن ضمنهما مبادرة «السعودية الخضراء» التي أعلن عنها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في نهاية العام الماضي، لتحقيق الاستدامة البيئية، وتشمل جهود المملكة في هذا المجال تعهدات بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060، وزيادة حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 50% بحلول عام 2030م، وخفض انبعاثات الميثان بنسبة 30% بحلول العام نفسه، تماشيًا مع التعهد العالمي بشأن الميثان.

إطلاق النسخة الثانية من مبادرة السعودية الخضراء - 11- 12 نوفمبر 2022

أطلقت المبادرة لأول المرة، العام الماضي، ومن المقرر أن تستعرض البلاد خلال مؤتمر المناخ المقبل الإجراءات المتخذة لتحقيق الأهداف الوطنية الطموحة للبلاد، مع وضع خريطة الطريق للسنوات المقبلة.

أهداف المبادرة

- زراعة 10 مليارات شجرة في أنحاء المملكة

- رفع نسبة المناطق المحمية بالمملكة إلى 30%

- خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنويًا بحلول 2030

جهود سعودية في مكافحة تغير المناخ والحفاظ على البيئة

- تعهدت المملكة بعدد من المشاريع ضمن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر:

* إنشاء منصة تعاونية لتسريع تنفيذ الاقتصاد الدائري للكربون

* مركز إقليمي لتغير المناخ

* مراكز إقليمية لاستخدام وتخزين الكربون والإنذار المُبكر بالعواصف

نظام مترابط متكامل ومستدام لإدارة الكربون في السعودية

- تخفيض الكربون وإعادة استخدامه وإعادة تدويره والتخلص منه

- يشجع مبدأ الشمولية في استخدام التقنيات النظيفة بما فيها الطاقة المتجددة وتقنيات المواد الهيدروكربونية النظيفة.

إعادة استخدام الانبعاثات الكربونية وإعادة تدويرها

- تحويلها إلى وقود صناعي، ومواد أولية صناعية، ومغذيات زراعية، ومواد كيميائية، وغير ذلك

- تشارك المملكة العالم خبرتها في مجال الاقتصاد الدائري للكربون، من خلال مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر».

الاتفاقيات الدولية

- المملكة تؤكد أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس

- ضرورة تطوير وتنفيذ الاتفاقيات المناخية بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر

- التعاون المشترك في مجال الإسهامات الوطنية لتحقيق ذلك

البرنامج الوطني للطاقة المتجددة

- تعظيم وتحسين حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني

- زيادة إسهام مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء لما يقارب 50% بحلول عام 2030

- تقليل استخدام الوقود السائل

- الوفاء بالتزامات المملكة نحو تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

مشاريع الطاقة المتجددة بالسعودية

- 15 مشروعًا للطاقة المتجددة

- منها 14 مشروعًا للطاقة الشمسية الكهروضوئية

- مشروع لطاقة الرياح بطاقةٍ إجمالية تبلغ 701 جيجاواط

أكبر شبكة كهربائية في الشرق الأوسط

- تمتلك المملكة أكبر شبكة كهربائية تمكنها لتكون مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة الكهربائية

- فرص كبيرة للتعاون في تنفيذ مشروعات قطاع الكهرباء في المملكة

- الربط الكهربائي مع الدول الأخرى ومجالات تبادل الخبرات والتدريب وبناء القدرات

المركز السعودي لكفاءة الطاقة

- تنفيذ مبادرات أسهمت في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة

- قدّر الوفر المحقق في سنة 2020 بـ 357 ألف برميل نفط مكافئ يوميا

الهيدروجين النظيف

- صدّرت المملكة في عام 2020 أول شحنة تجارية من الهيدروجين إلى اليابان

- بحلول 2026، سيكون لدى المملكة أكبر مصنع إنتاج على نطاق المرافق في العالم

- يستخدم طاقة الرياح والطاقة الشمسية لإنتاج الهيدروجين النظيف

- بحلول 2030 ستصبح المملكة أكبر مزود للهيدروجين في العالم بإنتاجها 4 ملايين طن سنويا

اليوم الأول للمنتدى

- رحلة الانتقال الأخضر للمملكة

- نهج المملكة متعدد الأوجه والتخصصات للحد من الانبعاثات الكربونية

- مصادر الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين النظيف

- جهود المملكة الرائدة في تنمية الاقتصاد الدائري للكربون

اليوم الثاني للمنتدى

- ضرورة التعاون الدولي في مجال العمل المناخي

- تنمية قطاع التمويل الأخضر

- أهمية مشاركة القطاع الخاص

ممثلو الحكومة السعودية

- وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان.

- وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي.

- المبعوث لشؤون المناخ عادل الجبير.

- وزير السياحة أحمد الخطيب.

- وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.

- وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.

- وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحه.

دعاة حماية المناخ الدوليين

- فيليبي كالديرون، رئيس المكسيك السابق.

- مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، الإمارات العربية المتحدة.

- اللورد جولدسميث، وزير الدولة لشؤون الطاقة والمناخ والبيئة لمنطقة آسيا في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، المملكة المتحدة.

- تشينج لين، رئيس التعاون الدولي، معهد بكين للتمويل والاستدامة، الصين.

- الدكتورة أنجيلا ويلكينسون، الأمينة العامة والرئيسة التنفيذية لمجلس الطاقة العالمي.

- جاريد دانيلز، الرئيس التنفِيْذي للمعهد العالمي لاحتجاز الكربون وتخزينه.

- اللورد أدير تيرنر، رئيس لجنة انتقالات الطاقة

- غونزالو مونيوز، بطل العمل المناخي التشيلي في مؤتمر كوب 25.

• الرؤساء التنفيذيون الذين يقودون رحلة الانتقال للطاقة النظيفة

- أمين حسن الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو السعودية.

- برايان ماكسويل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة غرين هيدروجين إنترناشيونال.

- بادي بادماناثان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أكوا باور.

- سيف الله قاسمي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي لشركة إير برودكتس آند كيميكالز.

- باتريك بوياني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز.