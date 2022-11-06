وفد حكومي كوري جنوبي يحضر قمة المناخ "كوب 27"

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ)

أعلنت وزارة البيئة الكورية الجنوبية اليوم الأحد بأن وفدا حكوميا ترأسه وزيرة البيئة هان هوا-جين، يحضر المؤتمر السنوي السابع والعشرين للأمم المتحدة حول تغير المناخ "كوب 27" الذي انطلق في مدينة شرم الشيخ في مصر ويستمر حتى يوم 18 من الشهر الجاري.

وتخطط وزيرة البيئة من خلال إلقاء كلمة رئيسية يوم 16 من الشهر الجاري لتقديم السياسات الكورية الجنوبية لحياد الكربون والكشف عن إرادة كوريا الجنوبية بالالتزام باتفاقية باريس للمناخ، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وستجري هان محادثات ثنائية مع عدد من وزراء البيئة للدول المشاركة بالمؤتمر ومن بينهم وزيرا البيئة فى أستراليا ومنغوليا وذلك لتعزيز التعاون الثنائي في مواجهة تغير المناخ.

ومن المتوقع أن يكون مؤتمر "كوب 27" مناسبة لتقييم مدى الوفاء بالتعهدات الواردة في ميثاق جلاسكو للمناخ حيث تم التوصل إلى القواعد اللازمة لتنفيذ اتفاقية باريس أثناء "كوب 26" في جلاسكو ببريطانيا في العام الماضي.