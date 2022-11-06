وزير الري: مصر تعلن مبادرة للتكيف مع قطاع المياه 14 نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري في جلسة "تعزيز الابتكارات العلمية لزيادة المرونة في إفريقيا تجاه قضايا المناخ"، على هامش فعاليات اليوم الأول من قمة المناخ في شرم الشيخ.

وفي كلمته خلال الجلسة توجه "سويلم" بالتحية للمعهد الدولي لإدارة المياه على تنظيم هذه الفعالية المهمة، والإشادة بجهود "المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية" والتي تهدف لتحقيق "شراكة بحثية عالمية لمستقبل غذائي آمن يحقق التكيف لأنظمة الغذاء والأراضي والمياه مع تغير المناخ".

وأشار الوزير إلى أن مصر تسعى لإيصال صوت إفريقيا إلى العالم خلال مؤتمر المناخ باعتبارها القارة الأقل مسؤلية عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والأكثر تضررا من تغير المناخ، ما يدفعنا للبحث عن حلول مستدامة للتعامل مع هذا التحدي المتزايد، مع التوسع في استخدام نظم مائية وزراعية أكثر مرونة وملائمة للتغير المناخي، وأهمية البحث العلمي لإدارة المياه بطرق متطورة، وتعظيم العائد من وحدة المياه في إنتاجية الغذاء.

كما أكد الدكتور سويلم ضرورة دعم البحث العلمي وخصوصا تمكين الباحثين من تطبيق نتائج أبحاثهم لحل المشاكل الفعلية إلى الأرض.

وأكد الوزير أهمية تبادل الأفكار وقصص النجاح بين مختلف الدول فيما يخص الأنظمة الزراعية الذكية والمستدامة، مع مراعاة الفارق التكنولوجي بين الغرب وإفريقيا وأن الحلول التي تعتمد على تكنولوجيا متقدمة قد لا تصلح لصغار المزارعين لعدم جدواها الاقتصادية.

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة للجميع لحضور جلسة الإطلاق الرسمي لـ"مباردة التكيف مع قطاع المياه" والتي ستطلقها مصر خلال "يوم المياه" في 14 نوفمبر الجاري، وتأكيد أهمية دعم هذه المبادرة التي تُعنى بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمي خاصة أن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية تطال كافة الدول سواء المتقدمة أو النامية، مشيرا في الوقت ذاته لأهمية إعطاء الأولوية للدول النامية والتي تُعد الأقل مرونة في مواجهة التغيرات المناخية.