"صحة الشيوخ": تأثيرات التغيرات المناخية على الصحة العامة للبشر تحتاج الى وقفة جادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أعرب النائب الدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، عن اعتزازه بالإبهار الذي ظهرت عليه مدينة شرم الشيخ المستضيفة لأكبر قمة للمناخ والتي يشارك فيها 10 آلاف منظمة من منظمات المجتمع المدني، و26 ألفا و500 يمثلون الوفود الرسمية والهيئات، و3 آلاف و321 إعلاميا، بإجمالي 44 ألفا و174 مشاركا.

وقال رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن انبهار قيادات الأمم المتحدة والوفود المشاركة بالإمكانيات وبروعة المدينة يزيد المصريين فخرا واعتزازا وثقة في قياداتهم السياسية.