ياسمين عز للمقبلين على الزواج: "لا تتزوج من أجل الأطفال.. لن تنجب أحد الصحابة" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

وجهت الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، نصيحة إلى المقبلين على الزواج قائلة: "لا تتزوج من أجل الأطفال، لانك لن تنجب أحد الصحابة، ولا تتزوج من أجل إكمال نصف الدين، لأنك غالبا لم تكمل النصف الأول، ولا تتزوج من أجل الشهوة، لأنك ستشعر بالملل يوما ما، ولا تتزوج من أجل أن القطار سيمر، لأنه يوجد قطار آخر في طريقه إليك".

وتابعت في تقديمها لبرنامج "كلام الناس" المذاع على قناة "mbc مصر": "لا تتزوج من أجل عائلتك لأنها لن تدوم أبدا، ولا تتزوج من أجل المجتمع، لأنهم لن يدفعوا تكاليف الزواج بالنيابة عنك، تزوج لأنك تريد شريك حياة".

وأضافت عز: "المحاكم سئمت من قضايا الطلاق، والآباء سئموا من شكاوى الأبناء، والأبناء تشتتوا بين الآباء، المجتمع ليس بحاجة لإنجاب جيل أحمق بسبب سوء اختيار أو سوء تربية أو إنعدام الأخلاق".