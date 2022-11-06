مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر، اليوم الأحد، في تصادم دراجة بخارية بسيارة ملاكي، على الطريق الزراعي أمام مدخل قرية اقفهص التابعة لمركز الفشن جنوبي محافظة بني سويف.

تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء منصور الدغيدي، مدير المباحث الجنائية بالحادث.

انتقلت سيارتا إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع "محمد.ط.ن" 18 عامًا، وإصابة، "كريم.خ.ب" 20 عامًا، باشتباه كسر مضاعف بالفخذ الأيمن.

جرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الفشن المركزي، وحرر محضر بالواقعة.