5 مصابين في تصادم دراجتين بخاريتين بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأحد، في تصادم موتوسيكل بآخر بنطاق مركز أبو المطامير في محافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة كل من: "مدحت.م.ط"، 28 عاما، مصاب بكسر بالجمجمة، "أحمد.ن.ص"، 21 عاما، مصاب بكسر بالساق اليسرى واليد اليسرى، "كريم.م.ع"، 21 عاما، مصاب بكسر بالذارع الأيسر، "محمد.ا.م"، 20 عاما، مصاب بكسر بالفخد الأيمن واليد اليسرى، "حامد.س.ح"، 25 عاما، مصاب بكسر بالقدم اليمنى، وجميعهم مقيمون قرية كوم الفرج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.