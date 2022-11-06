انتخابات التجديد النصفي ترفع الصراع بين ترمب وبايدن

مع اقتراب موعد إغلاق مراكز الاقتراع في ساحة المعركة بولاية بنسلفانيا التي دخلت نهاية الأسبوع الأخير من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لعام 2022، استمر الرئيسان الأمريكيان السابق والحالي في توجيه الخطابات لحث الناس على التصويت لهما وتبادل الإساءات.

حيث يتوقع الرئيس السابق دونالد ترمب دمار أمريكا إذا لم يقدم زملاؤه الجمهوريون موجة انتخابية ضخمة يوم الثلاثاء.

ويحذر الديمقراطيون، بقيادة الرئيس جو بايدن ورؤساء سابقين آخرين، من أن الديمقراطية نفسها معرضة للخطر إذا لم يتم التصويت له. وقد أدلى ملايين الأمريكيين بأصواتهم لتحديد توازن القوى في واشنطن وفي عواصم الولايات الرئيسية.

تصويت واسع

وستغلق مراكز الاقتراع في جميع أنحاء أمريكا يوم الثلاثاء، لكن أكثر من 39 مليون شخص صوتوا بالفعل.

وكان بايدن على وشك القيام بحملة في إحدى ضواحي نيويورك، بينما كان ترمب متوجهاً إلى فلوريدا.

وقال ترمب للآلاف من مؤيديه خلال حملته الانتخابية في غرب بنسلفانيا: «إذا كنت ترغب في وقف تدمير بلدنا وإنقاذ الحلم الأمريكي، فعليك أن تصوت يوم الثلاثاء للجمهوري في موجة حمراء عملاقة»، واصفًا الولايات المتحدة بأنها «بلد في حالة تدهور».

حملة بايدن

وشارك بايدن المنصة مع الرئيس السابق باراك أوباما في فيلادلفيا، حيث قام زملاؤه السابقون بحملتهم معًا لأول مرة منذ تولي بايدن منصبه. في نيويورك المجاورة، حتى الرئيس السابق بيل كلينتون، الذي غاب إلى حد كبير عن السياسة الوطنية في السنوات الأخيرة، كان يدافع عن حزبه.

قال أوباما: «يوم الثلاثاء، دعونا نتأكد من أن بلادنا لن تتراجع إلى الوراء لمدة 50 عامًا».

محطات الفحم

وحتى قبل وصوله إلى ولاية بنسلفانيا كان بايدن يتعامل مع فوضى سياسية جديدة بعد أن أزعج البعض في حزبه بسبب الترويج لخطط لإغلاق محطات الوقود الأحفوري لصالح الطاقة الخضراء.

بينما أدلى بهذه التصريحات في كاليفورنيا في اليوم السابق، فإن صناعة الوقود الأحفوري هي صاحب عمل رئيسي في ولاية بنسلفانيا.

وقال السناتور جو مانشين، رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس الشيوخ، إن الرئيس مدين لعمال الفحم في جميع أنحاء البلاد باعتذار. ووصف تعليقات بايدن بأنها «مسيئة ومثيرة للاشمئزاز».

واستولى ترامب على المنحدر الغربي في ولاية بنسلفانيا، واتهم بايدن «باستئناف الحرب على الفحم».

وقال البيت الأبيض إن كلمات بايدن «ملتوية للإشارة إلى معنى لم يكن مقصودًا ؛ إنه يأسف إذا تعرض أي شخص لهذه الملاحظات للإساءة» وإنه كان «يعلق على حقيقة تتعلق بالاقتصاد والتكنولوجيا».

ويشعر الديموقراطيون بقلق عميق بشأن أغلبيتهم الضيقة في مجلسي النواب والشيوخ حيث يشعر الناخبون بالضيق من قيادة بايدن وسط ارتفاع التضخم والمخاوف من الجريمة والتشاؤم على نطاق واسع بشأن اتجاه البلاد.

ويشير التاريخ إلى أن الديمقراطيين، بصفتهم الحزب الحاكم، سوف يتكبدون خسائر كبيرة في الانتخابات النصفية.

حملة ترمب

وألقى ترمب نظرة خاطفة على فلوريدا بينما كان يخوض حملته الانتخابية في ولاية بنسلفانيا، وكانت رحلاته في عطلة نهاية الأسبوع جزءًا من هجوم خاطف متأخر سيأخذه أيضًا إلى أوهايو.

إنه يأمل أن يؤدي ظهور الحزب الجمهوري القوي يوم الثلاثاء إلى توليد زخم لجولة 2024 التي يتوقع إطلاقها في الأيام أو الأسابيع التي تلي إغلاق الاقتراع.

- مرارًا وتكرارًا ادعى ترمب زورًا أنه خسر انتخابات 2020 فقط لأن الديمقراطيين قاموا بالاحتيال

-أثار ترمب احتمال حدوث تزوير في الانتخابات هذا الأسبوع .

-حذرت وكالات الاستخبارات الفيدرالية من احتمال وقوع عنف سياسي من قبل المتطرفين اليمينيين المتطرفين في الأيام المقبلة.

-كان خطاب بايدن في بنسلفانيا هو نفسه إلى حد كبير منذ أسابيع حيث سلط الضوء على إنجازاته التشريعية الرئيسية سلط بايدن الضوء على إجراءات الحد من التضخم، التي أقرها الكونجرس الذي يقوده الديمقراطيون في أغسطس