أوكرانيا تحذر من الوحشية الروسية في المنطقة الشرقية

ذكرت السلطات الأوكرانية، أن القوات الروسية كثفت ضرباتها في منطقة متنازع عليها بشدة في شرق أوكرانيا، مما أدى إلى تفاقم الظروف الصعبة بالفعل للسكان والجيش المدافع بعد ضم موسكو غير القانوني وإعلان الأحكام العرفية في مقاطعة دونيتسك..

وقال بافلو كيريلينكو، حاكم المنطقة في أوكرانيا، إن الهجمات دمرت بالكامل تقريبًا محطات الطاقة التي تخدم مدينة باخموت وبلدة سوليدار القريبة.

8 سنوات سيطرة

وسيطر الانفصاليون المدعومون من موسكو على جزء من دونيتسك لما يقرب من ثماني سنوات قبل أن تغزو روسيا أوكرانيا في أواخر فبراير. كان هناك أحد مبررات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للغزو لحماية الجمهورية الانفصالية التي أعلنها الانفصاليون، وقد أمضت قواته شهورًا في محاولة للاستيلاء على المقاطعة بأكملها.

فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه الليلي بالفيديو إنه بينما تركزت «الوحشية الأكبر» لروسيا في منطقة دونيتسك، استمر «القتال المستمر» في أماكن أخرى على طول خط المواجهة الذي يمتد لأكثر من 1000 كيلومتر (620 ميلاً).

وخلال بداية هذا الأسبوع أطلقت روسيا أربعة صواريخ و 19 غارة جوية واستهدفت أكثر من 35 قرية في سبع مناطق، من تشيرنيهيف وخاركيف في الشمال الشرقي إلى خيرسون وميكولايف في الجنوب، بحسب مكتب الرئيس.

استهداف البنية التحتية

وركزت روسيا على ضرب البنية التحتية للطاقة خلال الشهر الماضي، مما تسبب في نقص الطاقة وانقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد.

وكان من المقرر أن تشهد العاصمة كييف انقطاع التيار الكهربائي كل ساعة بالتناوب في أجزاء مختلفة من المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 3 ملايين نسمة والمنطقة المحيطة بها.

كما تم التخطيط لانقطاع التيار الكهربائي في مناطق تشيرنيهيف، تشيركاسي، جيتومير، سومي، خاركيف وبولتافا، حسبما ذكرت شركة الطاقة الأوكرانية المملوكة للدولة، أوكرنرجو، في بريد على Telegram.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الأنباء الإيجابية كانت إعادة ربط محطة زابوريزهزهيا للطاقة النووية بشبكة الكهرباء الأوكرانية.

وتحتاج أكبر محطة نووية في أوروبا إلى الكهرباء للحفاظ على نظام التبريد الحيوي، لكنها كانت تعمل على مولدات الديزل للطوارئ منذ أن قطع القصف الروسي اتصالاتها الخارجية.

ياخموت تحت القصف

وفي مدينة باخموت دونيتسك، يعيش حوالي 15 ألف ساكن متبقين تحت القصف اليومي ودون ماء أو كهرباء، ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية. تعرضت المدينة للهجوم منذ أشهر، لكن القصف تصاعد بعد أن تعرضت القوات الروسية لانتكاسات خلال الهجمات المضادة الأوكرانية في منطقتي خاركيف وخيرسون.

وقال دميترو تشوبينكو، المتحدث باسم مكتب المدعي العام الإقليمي، في مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية، إن المسؤولين في خاركيف يعملون على تحديد هوية الجثث التي عُثر عليها في مقابر جماعية بعد انسحاب الروس.

وقال إنه تم جمع عينات الحمض النووي من 450 جثة تم اكتشافها في مقبرة جماعية في مدينة إيزيوم، لكن العينات تحتاج إلى مطابقة مع الأقارب وحتى الآن لم يشارك سوى 80 شخصًا.