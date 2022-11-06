تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، تنطلق، غدا، النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، بالتزامن مع انعقاد قمة قادة العالم في مؤتمر كوب 27 في شرم الشيخ بمصر، وبالشراكة مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ستسلط السعودية الضوء على أبرز التحديات المناخية التي تواجه المنطقة، والتقدم الذي تم إحرازه منذ انعقاد القمة الافتتاحية في عام 2021، كما سيتم الإعلان عن برامج جديدة تسهم في تسريع وتيرة العمل المناخي في المنطقة.

ويشهد مؤتمر المناخ كوب 27، المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ المصرية، خلال نوفمبر الجاري، إطلاق السعودية النسخة الثانية لمبادرتين خضراوين.

وأعلن ولي العهد، عن مبادرة «السعودية الخضراء» في نهاية العام الماضي، لتحقيق الاستدامة البيئية، وتشمل جهود المملكة في هذا المجال تعهدات بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060، وزيادة حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 50% بحلول عام 2030م، وخفض انبعاثات الميثان بنسبة 30% بحلول العام نفسه، تماشيًا مع التعهد العالمي بشأن الميثان.

وتضمنت مبادرات تحقيق المستهدفات الخضراء، حزمة من الاستثمارات تصل إلى 700 مليار ريال (186.62 مليار دولار) لتنمية الاقتصاد الأخضر.

وتستهدف السعودية تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060، وخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنويًا بحلول 2030.

وتستعرض وحدة أبحاث الطاقة أبرز ملامح مبادرات السعودية الخضراء المقرر إطلاقها في مؤتمر المناخ المزمع عقده في شرم الشيخ، وتشمل مبادرتين؛ هما: النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والنسخة الثانية من منتدى مبادرة السعودية الخضراء.

النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر - 7 نوفمبر 2022

25 أكتوبر 2021: انعقاد أول قمة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر في العاصمة الرياض.

أهداف المبادرة

- تقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من 10% مقارنة بالإسهامات العالمية

- الحد من انبعاثات الكربون الصادرة من عمليات إنتاج النفط بمنطقة الشرق الأوسط بأكثر من 60%

- زراعة 50 مليار شجرة في منطقة الشرق الأوسط

* زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة

* زراعة 40 مليار شجرة في جميع أنحاء المنطقة خلال العقود المقبلة

- زراعة هذا الكم من الأشجار سيخفض الانبعاثات الكربونية حول العالم بنسبة 2.5%

- التخفيف من تداعيات تغيرات المناخ على دول الشرق الأوسط

- توسيع التعاون الإقليمي وإنشاء بنية تحتية كفيلة بخفض الانبعاثات وحماية البيئة

المشاريع الفرعية

- منصة تعاونية لتسريع تنفيذ مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون

- صندوق استثمار إقليمي مخصص لتمويل الحلول التقنية للاقتصاد الدائري للكربون

- مركز إقليمي لاحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه

- مركز إقليمي للتنمية المستدامة لمصايد الأسماك

- مركز إقليمي للتغير المناخي

- مركز إقليمي للإنذار المبكر بالعواصف

- برنامج بذر سحابي إقليمي يهدف إلى زيادة معدّل هطول الأمطار بنسبة 10-20% انطلاقًا من خط الأساس الحالي.

- مبادرة إقليمية لحلول الوقود النظيف لأغراض الطهي، من أجل توفير حلول غذائية نظيفة لأكثر من 750 مليون شخص حول العالم.

أبرز الدول الداعمة للمبادرة

- الولايات المتحدة

- روسيا

- الصين

- المملكة المتحدة

- فرنسا

- إيطاليا

- اليونان

- البرازيل

- جنوب إفريقيا

- باكستان

- الهند

- السويد

- مصر

- الإمارات

- الكويت

- سلطنة عمان

- البحرين

- الأردن

- فلسطين

- العراق

- اليمن

- ليبيا

- الجزائر

- المغرب

- تونس

- تشاد

- جيبوتي

- تنزانيا