انت الان تتابع خبر عضو بتحالف سيادة يدعو البرلمان الى تكثيف جلساته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - دعا عضو تحالف السيادة صالح الرديني، الأحد، مجلس النواب الى تكثيف جلساته، مشيراً الى أن برنامج الذي طرحه رئيس الوزراء يحتاج الى ستة أشهر.

