29 قتيلا وجريحا مدنيا بألغام الحوثي في أكتوبر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل وأصيب 29 مدنيا جراء انفجار الألغام الحوثية ومتفجرات من مخلفات الحرب، في محافظات يمنية عدة خلال أكتوبر الماضي.

وقال المرصد اليمني للألغام إن 16 مدنيا بينهم 7 أطفال وامرأة قتلوا، وأصيب 13 آخرون بينهم 6 أطفال، بانفجار ألغام حوثية وذخائر متفجرة.

وجاءت محافظة الحديدة في صدارة المحافظات من حيث عدد الضحايا، بواقع 12 حالة، تليها محافظتا مأرب والجوف بواقع 4 حالات لكل محافظة، وفي المرتبة الثالثة محافظات (تعز، صنعاء، البيضاء) بـ3 حالات عن كل محافظة.

وأعلنت الأمم المتحدة مقتل وإصابة 343 مدنيا في اليمن، جراء انفجار الألغام خلال الفترة من أبريل وحتى نهاية سبتمبر الماضيين.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن في بيان: كانت الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة مسؤولة عن 343 ضحية مدنية، بما في ذلك 95 حالة وفاة، و248 إصابة، بين أبريل وسبتمبر 2022. وتتهم الحكومة اليمنية ميليشيات الحوثي الإرهابية بزرع أكثر من مليوني لغم في مختلف المحافظات اليمنية منذ بدء الحرب، تسببت في مقتل وإصابة آلاف المدنيين.

في سياق الانتهاكات الحوثية فجرت ميليشيات الحوثي جسرا على الطريق الرابط بين محافظتي تعز ولحج، جنوب غرب اليمن، في خط المغنية بمديرية القبيطة.

وقال مصدر محلي إن الميليشيات الحوثية نسفت جسر خط المغنية الرابط بين تعز ولحج عبر مديرية القبيطة، مرورا بمدينة الراهدة ودياش ونجدي قفيل والوزف. وقطعت الطريق على المسافرين من وإلى العاصمة عدن. وأشار المصدر إلى أن الطريق يتخذه المسافرون بدل الطريق الرئيسي الذي تغلقه الميليشيات الحوثية منذ 8 أعوام، مشيرة إلى أن مئات السيارات لا تزال عالقة على جانبي الطريق بعد التفجير.

من جهة أخرى أكد رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، أن اليمن يدخل العام الثامن من الصراع بآلام وأحزان كبيرة وبفقدان لآمال السلام، لأن من شعاره الموت لا يمكن أن يكون خياره السلام.

وأضاف: نتحدث عن هدنات مفقودة يئس منها اليمنيون الذين يعانون الأمرّين، أمام مأساة تزداد كل يوم ولا حدود لها على الإطلاق، مشيرا إلى إفشال الميليشيات للهدنات وارتكابها خروقات تجاوزت الحصر، واستمرارها في التصعيد العسكري.

واستعرض البركاني حجم القضايا والمآسي والظلم التي يعيشها أبناء الشعب اليمني، جراء الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي، وممارساتها العبثية في شتى مجالات الحياة، على نحو يكشف همجيتها ودمويتها وإجرامها بحق اليمنيين.

ووضع رئيس المجلس السفراء العرب أمام الأوضاع المأساوية والجرائم الحوثية والأفكار الإرهابية المستوردة من إيران، والبعيدة عن ثقافة اليمنيين وهويتهم التاريخية والحضارية، وتدميرهم القيم والثقافة والديمقراطية ومصادرة حرية المرأة والتنقل، وحرية الصحافة التي كانت قائمة في السابق.

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