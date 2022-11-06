شكرا لقرائتكم خبر رصاص إسرائيل يقتل ويصيب فلسطينيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل فلسطيني وأصيب آخر بجروح، برصاص الجيش الإسرائيلي وسط الضفة الغربية، عقب قيامهما برشق مركبات المستوطنين.

وأصدرت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي بيانا جاء فيه «إن قوة من الجيش الإسرائيلي أطلقت النار باتجاه فلسطينيين كانا يرشقان الحجارة على مركبات للمستوطنين».

وأضاف «قتل أحدهما وأصيب الآخر ويجري التعامل معه من جانب قوة طبية»، وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي أخرج الفلسطينيين من بين الأشجار دون أن تعرف هويتهما.

من جهة ثانية أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات بمحيط جامعة القدس في بلدة أبوديس شرق القدس.