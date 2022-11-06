رصاص إسرائيل يقتل ويصيب فلسطينيين

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وأصدرت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي بيانا جاء فيه «إن قوة من الجيش الإسرائيلي أطلقت النار باتجاه فلسطينيين كانا يرشقان الحجارة على مركبات للمستوطنين».وأضاف «قتل أحدهما وأصيب الآخر ويجري التعامل معه من جانب قوة طبية»، وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي أخرج الفلسطينيين من بين الأشجار دون أن تعرف هويتهما.
من جهة ثانية أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات بمحيط جامعة القدس في بلدة أبوديس شرق القدس.
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