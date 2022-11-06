6 قتلى في قصف لمخيم النازحين بإدلب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل ستة أشخاص بينهم طفلان وامرأة وإصابة 20 آخرين أمس، بقصف صاروخي لقوات النظام استهدف مخيما للنازحين بريف إدلب. وقال إن قوات النظام أطلقت أكثر من 30 صاروخا عنقوديا دفعة واحدة على مناطق غرب مدينة إدلب، ومخيم مرام وتجمعات النازحين في منطقة كفرجالس. وتزامن ذلك مع قصف طائرة حربية روسية بـ4 غارات منطقة تقع غرب مدينة إدلب تتخذها فصائل المعارضة مراكز للتدريب، وقال المرصد إن فصائل غرفة عمليات «الفتح المبين» استهدفت بالمدفعية والصواريخ تجمعات قوات النظام في محيط سراقب شرق إدلب وسهل الغاب، ردا على القصف. وتزامن ذلك مع قصف طائرة حربية روسية بـ4 غارات منطقة تقع غرب مدينة إدلب تتخذها فصائل المعارضة مراكز للتدريب، وقال المرصد إن فصائل غرفة عمليات «الفتح المبين» استهدفت بالمدفعية والصواريخ تجمعات قوات النظام في محيط سراقب شرق إدلب وسهل الغاب، ردا على القصف.

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