قاتل بزي عسكري يفجر قاعدة عسكرية صومالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت قوات الأمن الصومالية بأن 11 شخصا على الأقل قتلوا في هجوم انتحاري على قاعدة عسكرية في مقديشو.

وقال مسؤول عسكري صومالي إن أ11 مجندا بالجيش الصومالي قتلوا في الهجوم الذي وقع أمس الأول، وأصيب 15 آخرون، حيث تمكن القاتل من الوصول إلى القاعدة العسكرية متنكرا بزي جندي.

وأعلنت حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم، وبحسب الشرطة، وقعت 4 انفجارات أخرى على الأقل في مقديشو في المساء، بما في ذلك مواقع قريبة من القصر الرئاسي.

وتشن الحكومة في مقديشو هجوما عسكريا على حركة الشباب منذ أشهر عدة، ويسيطر الإرهابيون على أجزاء كبيرة من منطقة وسط الصومال وجنوب البلاد، وبدعم من العشائر المسلحة، تمكن الجيش الصومالي أخيرا من الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي.

وركزت الميليشيات الإرهابية في الآونة الأخيرة نشاطها وبشكل متزايد على الهجمات الإرهابية على أعضاء الحكومة وشيوخ العشائر، وفي نهاية الأسبوع الماضي فقط، شهدت مقديشو أسوأ هجوم إرهابي في البلاد منذ نحو 5 سنوات، حيث فجر انتحاريان نفسيهما أمام مبنى وزارة التربية والتعليم وسط العاصمة الصومالية، وقتل في الهجوم نحو 120 شخصا.