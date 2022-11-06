ابن نجيب رزاق يترشح في انتخابات ماليزيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتنافس محمد نزار نجيب، الابن الأكبر لرئيس الوزراء الماليزي الأسبق القابع في السجن نجيب رزاق، على مقعد إحدى الولايات في الانتخابات المقرر إجراؤها الشهر الحالي، إذ يسعى إلى مواصلة إرث عائلته السياسي.

وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أمس، أن لجنة الانتخابات قالت إن نزار البالغ من العمر 44 عاما، سيتنافس على مقعد بيرامو جايا في دائرة بيكان الفيدرالية.

وهو من بين أكثر من عشرين مرشحا جديدا اختارهم تحالف «باريسان» الوطني الحاكم لانتخابات ولاية باهانج، التي ستجرى مع الانتخابات العامة في 19 نوفمبر الحالي.