25 قتيلا ومصابا في أفغانستان

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وقالت الشرطة الأفغانية إن ثمانية أشخاص أصيبوا في انفجار لغم أرضي في كابول، وقتل اثنان من الخاطفين خلال سلسلة من العمليات في منطقة باجرامي في كابول الأسبوع الماضي، طبقا لما ذكرته وكالة باجوك الأفغانية للأنباء اليوم.وقتل رجال مسلحون مجهولون رجل أعمال في إقليم قندهار جنوب أفغانستان، وطفلة في إقليم خوست، ورجل أمن في إقليم ساري بول شمال البلاد.
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