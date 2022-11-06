شكرا لقرائتكم خبر 25 قتيلا ومصابا في أفغانستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل 13 شخصا وأصيب 16 آخرون في حوادث عنف متفرقة، بمختلف أنحاء أفغانستان الأسبوع الماضي، طبقا لما ذكرته وكالة باجوك الأفغانية للأنباء أمس.

وقالت الشرطة الأفغانية إن ثمانية أشخاص أصيبوا في انفجار لغم أرضي في كابول، وقتل اثنان من الخاطفين خلال سلسلة من العمليات في منطقة باجرامي في كابول الأسبوع الماضي، طبقا لما ذكرته وكالة باجوك الأفغانية للأنباء اليوم.

وقتل رجال مسلحون مجهولون رجل أعمال في إقليم قندهار جنوب أفغانستان، وطفلة في إقليم خوست، ورجل أمن في إقليم ساري بول شمال البلاد.