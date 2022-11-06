شكرا لقرائتكم خبر عن النائب رامى جلال يلتقى قيادات غرفة وكالات السفر والسياحة وجمعيتى المستثمرين ورجال الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد النائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمس السبت، جلسة نقاشية موسعة مع قيادات وممثلي غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وجمعيتي المستثمرين ورجال الأعمال، وممثلين عن الصناعات التعدينية والمحاجر، ومشروعات الطاقة الشمسية، وذلك في مقر الغرفة في مدينة أسوان.

تعد هذه الجلسة النقاشية، هي ثالث الجلسات التمهيدية للحوار الوطني بمحافظة أسوان، التي تأتي في إطار جهود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للتعريف بفلسفة هذا الحوار وأهميته من حيث المحتوى والتوقيت.

قدم "جلال"، تعريفًا مفصلًا بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للحضور والذين قدموا الشكر للتنسيقية على تواجدها معهم في أقصى جنوب الوادي للاستماع إليهم وهو ما ثمنوه واعتبروه تماشيًا مع فكرة الجمهورية الجديدة.

وقال "جلال"، إن ملف السياحة من الملفات التي تمس الأمن القومي المصري، وأن السياحة في جنوب مصر مهمة للغاية نظرًا لتنوع الأنماط السياحية المتاحة هناك، وكذلك كون هذه المنطقة هي بوابة مصر الجنوبية نحو القارة السمراء كلها.

وأضاف نائب التنسيقية، أن الثراء الثقافي التي تتمتع به أسوان لا مثيل له في العالم، وأن المدينة تستحق أن تتمركز بشكل أقوى على خريطة السياحة العالمية، وأن تتحول إلى نقطة التقاء لكل الرحلات القادمة من كل أنحاء القارة الأفريقية.

خلال اللقاء، تعرف النائب رامي جلال، على أبرز التحديات تجابه صناعة السياحة في أسوان، وكذلك المشكلات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال، واستمع إلى آراء وتصورات الحضور عن حل تلك الملفات.

جولة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمحافظة أسوان كانت قد بدأت بزيارة لأهالي منطقة النوبة، بقرية غرب سهيل، ثم لقاء قيادات ممثلي قبيلتي العبابدة والبشارية بمقر جمعيتهم.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق نوابها سلسلة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكل محافظات الجمهورية بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كل المجالات.