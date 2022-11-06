شكرا لقرائتكم خبر عن الحركة المدنية تشيد بجهود الدولة فى الإعداد لمؤتمر المناخ.. وتؤكد: إنفراجة فى ملف المحبوسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت أحزاب الحركة المدنية، بجهود الدولة في الإعداد لمؤتمر المناخ، وقالت فى بيان لها: بدأت فاعليات قمة المناخ المنعقدة في شرم الشيخ والتي ظهرت في صورتها الأولى بشكل جيد ، كما نأمل أن تستمر على هذا النحو وأن تكتمل لتكلل المجهود الكبير الذي بذل في التحضير لها وان تكون حلقة هامة من حلقات العمل الدولي للتصدي لقضية تغير المناخ ومواجهة التأثيرات المحتملة خصوصا على الدول النامية.

وفي هذا السياق٬ فإن الحركة المدنية تطالب بالتصفية الكاملة لملف سجناء الرأي الذي بالفعل يشهد انفراجة في الشهور الماضية، ونطالب بأن تكتمل بالإفراج عن بقية القائمة من سجناء الرأي المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا.

وقالت، مصر تستضيف أهم قمة دولية لمناقشة واحدة من أهم قضايا الكوكب ولا يجب ولا داعي أن تبقى قضية سجناء الرأي ملفا ضاغطا على النقاشات الدائرة وأن تتخذ مساحة وأن تزاحم أمورا هامة وملفات اخرى تخص تأثيرات قضية المناخ على أفريقيا والدول النامية وقضية التنمية ومستقبل الطاقة.