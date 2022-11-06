شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" ينظم فعاليات مكثفة بالمحافظات.. محاضرات تعليمية مجانية للطلاب وتوزيع ملابس شتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية اليوم الأحد، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

وفي محافظة القاهرة،

نظمت أمانة مدينة بدر، رحلة ترفيهة لعدد من الطلاب بمدارس بدر، وذلك بالتنسيق مع الإدارة التعليمية، وجهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، وشركة (LRT) للقطار الكهربائي السريع، إلى مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، وتاتي الفاعلية في ضوء رغبة الحزب في توعية الطلاب بإختلاف أعمارهم بالانجازات التي تشهدها مصر حالياً، حيث شملت الزيارة لأهم معالم العاصمة الإدارية الجديدة المتمثلة في (مسجد مصر - مسجد الفتاح العليم - الكاتدرائية - مدينة الفنون - ساحه الشعب)، وقد ابدي الطلاب ساعدتهم البالغة بهذه الزيارة للعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي محافظة الجيزة،

نظمت أمانة قسم الهرم، قافلة طبية مجانية في كثير من التخصصات مع إجراء الفحوصات والتحاليل الخاصة بوظائف الكلى ونقرص أملاح الدم والأنيميا والسكر العشوائي.

كما تواصل أمانة قسم الجيزة، إطلاق القافلة الطبية المجانية لخدمة أهالي جزيرة بين البحرين وشملت تخصصات الباطنة والنساء والتوليد والمسالك البولية مع تحويل الحالات التي تحتاج إجراء عمليات جراحية للمستشفيات لإجرائها بالمجان.

كما أقامت أمانة قسم الحوامدية، منفذًا لبيع السلع الغذائية الأساسية واللحوم البلدية، بأسعار مخفضة، في قرية الشيخ عتمان، وسط إقبال كبير من الأهالي نظرًا لجودة المعروضات وانخفاض اسعارها بمعدلات كبيرة عن نظيراتها بالأسواق.

كما أقامت أمانة مركز أوسيم، معرضًا مجانيًا بقرية عزبة خيزه للملابس الجاهزة وشملت كافة الأذواق والمقاسات والموديلات وشهد المعرض توزيع ما يزبك عن 5000 قطعة ملابس على الأهالي وتحديدًا الفئات الأكثر احتياجًا.

وفي محافظة أسوان،

تواصل أمانتا مراكز كوم إمبو ودراو، توزيع عدداً من المساعدات العينية للمواد الغذائية، علي المواطنين والأسر الأكثر احتياجاً، ضمن مبادرة "شتاء دافئ"، بإستهداف المناطق النائية والمحرومة حيث استهدفت أمانة المركز عددا من القرى والنجوع، هذا وتستكمل المبادرة أعمالها حتى تتم تغطية كافة القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجا وذلك بالتوازى مع مبادرة شتاء دافئ والتى تستمر حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري.

كما أطلقت أمانة مركز إمبو، أولي فعاليات الدورات التدريبية التثقيفية لأعضاء هيئات مكاتب المراكز والأقسام لمراكز كوم أمبو ودراو ونصر النوبة، وشملت الدورة محاضرة عن رؤية الحزب وأهدافه وبرنامجه وانجازاته، وتناولت المحاضرة التالية الهيكل التنظيمي للحزب ومهام الأمانات النوعية، وأما المحاضرة الثالثة فكانت عن السلوك والإلتزام الحزبى.

وفي محافظة أسيوط،

نظمت أمانـة المـرأة بمركز أبوتيج، ندوة تثقيفية للتوعية عن الترابط الأسري وحقـوق الزوجة وواجباتها، بالتعاون مع الوحدة الحزبية بنـزلة كـعب، حيث شاركت 40 سيدة في ندوة تثقيفة عن الترابط الأسري وحقوق الزوجة وواجباتها، كما تم مناقشة اهم أسباب التي تؤدي الي الترابط الاسري وذلك بمعرفة أسباب التفكك الاسري تم شرح مفهوم التفكك الأسري وأسبابه، وكيفية الحفاظ على كيان الأسر من التشتت، والآثار الناجمة عن التفكك الأسري، وما هي أهم الآليات التي تتخذ لحل النزاع الزوجي بشكل ودي.

وفي محافظة البحيرة،

واصلت أمانة مركز كفر الدوار، فعاليات توزيع الوجبات والمساعدات العينية للمواد الغذائية على عدد من المواطنين والأسر الأكثر احتياجاً بنطاق المركز، حيث قامت أمانة المركز، بتوزيع وجبات ساخنة وكذلك سلع غذائية على الأسر بالقرى، وذلك في إطار جهود أمانة المركز بالحزب لرفع العبء عن كاهل المواطنين والتخفيف عنهم.

وفي محافظة الفيوم،

تواصل أمانات بندر أول وثاني الفيوم، توزيع عدد من عبوات المساعدات العينية للمواد الغذائية الجافة، على المواطنين الأكثر احتياجا، حيث وزع أكثر من 600 كرتونة من المساعدات، بمشاركة أمناء الأمانات النوعية بالمركز، وبمشاركة فاعلة وميدانية لبعض من شباب الحزب، وذلك من خلال المرور علي المنازل، وفقا لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا لضمان الوصول إلي الأسر الأكثر احتياجا.

كما أطلقت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، فعاليات الدورة التدريبية للتثقيف السياسي، بحضور الكوادر التنظيمية بقسم أول الفيوم، وتناولت المحاضرة شرح حول التعريف بالحزب وبناءه التنظيمي واهدافه ورؤية الحزب ورسالته وأمانات الحزب واختصاصات كافة الأمانات النوعية بالحزب.

وفي محافظة الغربية،

شاركت أمانة قسم ثالث المحلة، في الحملة الكبرى، لنظافة وتجميل الميادين والشوارع في جميع انحاء القسم، بالتعاون مع حي ثاني المحلة، للمشاركة في أعمال رفع تراكمات القمامة وتجميل ميدان شارع سعد زغلول بداية من النصب التذكاري للجندي المجهول والمعروف إعلاميا بشارع "البوظ"، واستهدفت الحملة توزيع صناديق القمامة بنطاق الحى لاستيعاب تجمعات القمامة حيث تم تسوية وتمهيد الشوارع لتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين واعادة الشكل الجمالي للجندي المجهول وذلك بإستخدام معدات الحملة بالجهاز.

وفي محافظة الإسماعيلية،

تواصل أمانة مركز القنطرة غرب، توزيع عدداً من الحقائب المدرسية والأحذية، على الطلاب والطالبات الأيتام والغير قادرين، في مدرسة أحمد عرابي الإعدادية بنين، للتخفيف عن كأهل أهالي وطلاب المركز، وتشجيعا منا للطلاب الغير قادرين والأيتام.

وفي محافظة المنيا،

نظمت أمانة مركز المنيا، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد كبير من التخصصات الطبية، في قرية نزلة الفلاحين، وشملت معظم التخصصات، وتمكنت من الكشف علي 325 حالة، ولاقت القافلة اقبال كبير من قبل المواطنين الذين اشادوا بدور الحزب.

وفي محافظة المنوفية،

أقامت أمانة المرأة بمركز ومدينة منوف، معرضاً لجميع مستلزمات الأسرة المصرية، بأسعار مخفضة، في الوحدة الحزبية بسدود، وشملت المعروضات "مفروشات وملابس جاهزة وأدوات منزلية وجهاز العرائس والمواد الغذائية والسلع الأساسية وذلك لمواجهة موجه ارتفاع الأسعار، وشهد المعرض إقبال وإستحسان من جميع الأهالي نظرا لجوده المنتجات المعروضة وكذا انخفاض الأسعار وطلبوا تكرار عمل مثل هذه المعارض لما لها من دور فعال في ضبط الأسعار بالأسواق.

كما نظمت أمانة مركز الشهداء، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، في قرية كفر الجلابطة، بالتعاون مع الإدارة الطبية بالمركز، وشملت القافلة العديد من التخصصات كما شهدت توافد المئات من أهل القرية والقرى المجاورة حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد 375 حالة.

كما نظمت أمانة مركز أشمون، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، في الوحدة الحزبية بعزبة عمرو، وشملت القافلة الطبية تخصصات الباطنة والصدر نساء وتوليد وعظام وأطفال وحديثي الولادة ومعمل تحاليل طبية شامل، وإضافة لخصم 50% على جميع التحاليل الطبية، وتحليل سكر مجانا وخصم 15% بإحدى صيدليات القرية، وقدمت القافلة الطبية الكشف الطبي علي 334 حالة.

وفي محافظة الوادي الجديد،

تواصل أمانة مركز الخارجة، فعاليات مبادرة "شتاء دافئ"، لتوزيع البطاطين والمساعدات العينية للمواد الغذائية، علي المواطنين والأسر الأكثر احتياجاً، حيث تم التوزيع من خلال كشوف وأبحاث اجتماعية معدة سلفًا بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتحديد الحالات المستحقة.

وفي محافظة شمال سيناء،

نظمت أمانتا الشباب والإتصالات بالمحافظة، الدورة التدريبية المتخصصة "ابدأ مشروعك" لتوضيح كيفية بداية المشروع واختيار المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر إلى جانب عمل دراسة جدوى للمشروع، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة بالمحافظة، لتمكين الشباب السيناوي من الدخول إلى سوق العمل بطرح الأفكار والرؤى وكيفية طرق العرض المختلفة، ومن المقرر أن تستمر الدورة إلي نهاية الأسبوع بمشاركة شباب من الجنسين تم اختيارهم من الذين سبق وسجوا رغبتهم في الاستفادة من الدورة.

نظمت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، الدورة التدريبية المتخصصة لإعداد الكوادر الحزبية لأعضاء هيئات مكاتب الاقسام وذلك بقاعة نقابة المحامين بوسط مدينة العريش، بحضور قيادات أمانة الحزب وعدد من أعضاء هيئة المكتب وأمناء الاقسام المشاركة وأعضاء هيئة مكاتبهم، وشارك في الدورة التدريبية في يومها الأول 3 أقسام بناء على تنسيق مسبق، هي أمانة قسم الشيخ زويد، وامانة قسم أول العريش، وأمانة قسم ثاني العريش.

وفي محافظة القليوبية،

نظمت أمانة مركز بنها، قافلة العيادة الطبية المتنقلة، للكشف والعلاج المجاني لجميع التخصصات الطبية، بمشاركة نخبة متميزة من أطباء متخصصين واستشاريين، تحت شعار "صحتك تهمنا"، وذلك في قرية شبلنجة، وشملت مجمع عيادات الحزب المتنقل تخصصات "رمد- باطنة- أطفال- عظام- مخ- أسنان-تحاليل طبية".

وفي محافظة قنا،

أقامت أمانة مركز دشنا، أول منفذاً لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية، وجاء المنفذ في شارع المحطة ويوفر كافة السلع الأساسية والضرورية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وبكميات كبيرة مثمنا دور كبار التجار وأصحاب السلاسل التجارية بالمشاركة فى تلك المنافذ.

كما أطلقت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، برنامجها التدريبي والتثقيفي لهيئة مكتب الحزب بمركز قفط والذي يستمر لمدة 4 أيام، ويهدف البرنامج التدريبي، إلي تأهيل الكوادر الحزبية بمركز قفط بمختلف تشكيلاتها ورفع الوعي ورفع كفاءتهم والجاهزية لتنفيذ الأنشطة والتكليفات وأن البرنامج يستهدف جميع تشكيلات الحزب بالمركز والبالغ عددها 503 قيادة علي مستوي كافة التشكيلات بكل مركز.

وفي محافظة الشرقية،

نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، عدد من القوافل الطبية المجانية الشاملة، لتقديم الخدمات الطبية لأهالينا بمراكز ومدن "ديرب نجم والزقازيق ومشتول السوق وفاقوس والحسينية"، لجميع أهالينا بالقري والنجوع وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وشملت القوافل جميع التخصصات الطبية، ومنها "الباطنة والجراحة العامة والقلب والعظام والأطفال والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية وتنظيم الأسرة والأنف والأذن والمسالك البولية والرمد والأورام والجهاز الهضمي والكبد بالإضافة إلى أجراء الأشعات والتحاليل الكاملة تحت إشرف طبي من إستشاريين وإخصائيين وهيئات تمريض، وقدمت القوافل الطبية الكشف الطبي علي 2350 حالة.

وفي محافظة البحر الأحمر،

نظمت أمانة قسم أول الغردقة، قافلة طبية مجانية للكشف علي أمراض العيون، بمقر الوحدة الحزبية بأبو نواس، بالتزامن مع افتتاح مقر الوحدة الحزبية بأبو نواس أمس السبت.

كمانظمت أمانة مدينة القصير، قافلة طبية مجانية للكشف علي أمراض العيون، وشملت الكشف على أهالي المدينة، في تخصص الرمد وذلك بالتعاون مع مركز اي كير للعيون بالأقصر.

كما وزعت أمانة مدينة سفاجا، كميات كبيرة من المساعدات العينية للمواد الغذائية، لتوزيعها علي الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا فى المدينة، وشمل توصيل الحقائب والدعم الغذائي إلى الأيتام والأرامل وذوى الاحتياجات الخاصة وأسر العمالة غير المنتظمة والأكثر احتياجا والأولى بالرعاية بالمدينة.

وفي محافظة الإسكندرية،

نظمت أمانة قسم محرم بك حصة، مجانية للطلاب، لمراجعة الدروس الخاصة بهم، والإجابة على كافة الأسئلة الدراسية، ومساعدة الطلاب على الاستيعاب، كما نظمت تمهيد للطريق الرئيسي، وتغطية الحفر، للحفاظ على سلامة أهالي الدائرة.

كما كرمت أمانة قسم العامرية ثان، طلاب مدرسة المدائن الخاصة، تشجيعا للطلاب على الدراسة والتفوق، وتقديرا لجهودهم وتفوقهم، ولزيادة قدراتهم على الفهم والإستيعاب.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.