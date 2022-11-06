شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل دور النقابات أبرز توصيات ورشة "الوطنية لحقوق الإنسان" بالتنسيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت الورشة التي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تذليل العقبات والتحديات التي تواجه ممارسة حقوق الإنسان وإعلان القائمين على تنفيذ أهداف الاستراتيجية بشفافية واضحة، وإعلان مجلس المستشارين الخاص بها ودمج قضايا حقوق الإنسان ومبادئه داخل صناعة السياسات العامة للدولة في كافة المجالات المختلفة.

كما أوصت الورشة تفعيل دور النقابات وبالأخص النقابات العمالية وتحقيق المساواة في التعيينات بكافة الهيئات والجهات، وربط أهداف الاستراتيجية بجدول زمنى واضح لقياس مدى تحقيق التقدم في التنفيذ، ووضع مؤشرات أداء وآليات متابعة وتقييم لتحقيق أهداف الاستراتيجية وربطهما بمنصة إلكترونية تعرض مباشرة مدى التقدم في تحقيق هذه الأهداف والإسراع في إصدار قانون الأحوال الشخصية.

وجاء من ضمن توصيات الورشة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص من خلال صدور قانون ينظم إنشاء مفوضية مكافحة التمييز والعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية لأفراد من خلال توفير فرص عمل وحماية اجتماعية حقيقية والإسراع في تعديل القوانين المتعلقة بالحريات كقانون الإجراءات الجنائية ومواد الحبس الاحتياطي و قانون الأحزاب و قانون حرية تداول المعلومات .