شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يواصل اللحاق بهالاند.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يقدم لكم موقع “سعودي سبورت” في التقرير الآتي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد هدفي محمد صلاح في شباك توتنهام هوتسبير ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح يتألق مع ليفربول أمام توتنهام

وأحرز محمد صلاح هدفي في شباك توتنهام خلال الشوط الأول الذي انتهى من اللقاء المقام بين ليفربول وتوتنهام حاليًا على ملعب الثاني ضمن لقاءات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز محمد صلاح هدفي التقدم لصالح ليفربول في الدقيقة 11 والدقيقة 40 على التوالي ليرفع رصيده في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 18 هدفًا.

هاري كين، توتنهام، 10 أهداف.

ألكساندر ميتروفيتش، فولهام، 9 أهداف.

إيفان توني، برينتفورد، 8 أهداف.

لياندرو تروسار، برايتون، 7 أهداف.

رودريجو، ليدز يونايتد، 7 أهداف.

محمد صلاح، ليفربول، 6 أهداف.

روبرتو فيرمينو، ليفربول، 6 أهداف.

فيل فودين، مانشستر سيتي، 6 أهداف

ويلفريد زاها، كريستال بالاس، 6 أهداف.