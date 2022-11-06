شكرا لقرائتكم خبر عن الفرعون المصري جاهز للاحتفال.. محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام مع ليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح النجم المصري محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر أن يحقق أرقام مميزة بقميص الليفر خلال اللقاء الذي جمع بينه وبين نظيره نادي توتنهام هوتسبير.

مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي

وانتهى الشوط الأول من اللقاء الجاري بين ليفربول وتوتنهام هوتسبير على ملعب الأخير بهدفين مقابل لا شيء خلال منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

إحصائية مميزة لمحمد صلاح أمام توتنهام

وواصل محمد صلاح التألق خلال الشوط الأول أمام توتنهام حيث حقق 29 لمسة للكرة

وقام بعمل تسديدتان على المرمى وأحرز هدفان.