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العامري يبحث مع الحراك الشعبي لميناء الفاو تفعيل الاتفاقية الصينية

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بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الاحد، مع ممثلي الحراك الشعبي لمشروع ميناء الفاو والاتفاقية الصينية تفعيل الاتفاقية.

وقال المكتب الإعلامي للعامري في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " اللقاء شهد الحديث والتشاور بخصوص العمل على تفعيل الاتفاقية الصينية والتي تكون وفق آلية "النفط مقابل الإعمار" والسرعة في إنجاز مشروع ميناء الفاو الكبير بطريقة رصينة تشمل جميع مفاصله كونه يشكل أهمية اقتصادية كبيرة للعراق ويضع البلاد على مسار التجارة العالمية ، كما سيوفر الاف فرص العمل ".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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