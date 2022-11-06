انت الان تتابع خبر الصراع الروسي الأوكراني.. حديث جديد عن شروط السلام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت الصحيفة الأمريكية عن دبلوماسيين لم تسمهم أن "العواصم الغربية تبحث بتمعن شروط السلام المحتملة"، وأن "جميع القادة والمسؤولين رفيعي المستوى تقريبا يتجنبون التصريحات التي قد تثير غضب أوكرانيا". وأشارت الصحيفة إلى أن أوروبا قلقة من أي عمل يمكن اعتباره جهودا دبلوماسية مستقلة تجاه روسيا، وأن الحكومات الغربية قد تنقسم حول أوكرانيا، لكن قادتها يؤخرون النظر في القضايا التي قد تؤدي إلى الانقسامات.