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بعد تعاقده رسمياً.. من هو مدرب أسود الرافدين الجديد

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-437401-638033508437663412.jpg

2022-11-06 | 17:58

بعد تعاقده رسمياً.. من هو مدرب أسود الرافدين الجديد

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تنشر السومرية السيرة الذاتية لمدرب المنتخب الوطني، الاسباني خيسوس كاساس الذي أعلن رسميا عن التعاقد معه لتولي تدريب منتخب العراق الأول، خلال الفترة القادمة، خلفًا للمدير الفني الوطني راضي شنيشل.
من هو خيسوس كاساس مدرب العراق الجديد؟

الإسباني كاساس مدرب منتخب العراق الجديد من مواليد مدريد عام 1973 (49 عامًا).

عمل كاساس في منصب المدرب المساعد لمنتخب إسبانيا الأول خلال الفترة من 2018 حتى 2022.


مدرب مساعد في نادي واتفورد الإنجليزي 2017-2018.

شغل خيسوس كاساس منصب الكشافة لنادي الإسباني من 2011-2014.

عمل من قبل كمحلل فني لنادي إيبار الإسباني.

عمل كمدير إداري لنادي قادش.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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