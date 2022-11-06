بعد تعاقده رسمياً.. من هو مدرب أسود الرافدين الجديد

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عمل كاساس في منصب المدرب المساعد لمنتخب إسبانيا الأول خلال الفترة من 2018 حتى 2022.

الإسباني كاساس مدرب منتخب العراق الجديد من مواليد مدريد عام 1973 (49 عامًا).

تنشر السومرية السيرة الذاتية لمدرب المنتخب الوطني، الاسباني خيسوس كاساس الذي أعلن رسميا عن التعاقد معه لتولي تدريب منتخب العراق الأول، خلال الفترة القادمة، خلفًا للمدير الفني الوطني راضي شنيشل.

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محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012