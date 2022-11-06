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انت الان تتابع خبر بعد تعاقده رسمياً.. من هو مدرب أسود الرافدين الجديد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-437401-638033508437663412.jpg
2022-11-06 | 17:58
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تنشر السومرية السيرة الذاتية لمدرب المنتخب الوطني، الاسباني خيسوس كاساس الذي أعلن رسميا عن التعاقد معه لتولي تدريب منتخب العراق الأول، خلال الفترة القادمة، خلفًا للمدير الفني الوطني راضي شنيشل.
من هو خيسوس كاساس مدرب العراق الجديد؟
عمل كاساس في منصب المدرب المساعد لمنتخب إسبانيا الأول خلال الفترة من 2018 حتى 2022.
مدرب مساعد في نادي واتفورد الإنجليزي 2017-2018.
الإسباني كاساس مدرب منتخب العراق الجديد من مواليد مدريد عام 1973 (49 عامًا).
عمل كاساس في منصب المدرب المساعد لمنتخب إسبانيا الأول خلال الفترة من 2018 حتى 2022.
مدرب مساعد في نادي واتفورد الإنجليزي 2017-2018.
شغل خيسوس كاساس منصب الكشافة لنادي برشلونة الإسباني من 2011-2014.
عمل من قبل كمحلل فني لنادي إيبار الإسباني.
عمل كمدير إداري لنادي قادش.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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