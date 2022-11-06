انت الان تتابع خبر إصابة مدير الدفاع المدني وعدد من المنتسبين جراء انهيار مبنى الوزيرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر أمني، لـ الخليج 365، إن "مدير عام الدفاع المدني و10 منتسبين آخرين، أصيبوا جراء انهيار جزء من بناية مخزن العطور المحترقة في منطقة الوزيرية بالعاصمة".

وبين، أنه "من ضمن المصابين مدير الدفاع المدني لقاطع الرصافة، و4 ضباط برتب مختلفة".



وأشار المصدر، إلى "نقل المصابين إلى مدينة الطب لتلقي العلاج".

وقبل قليل، انهار جزءاً من بناية مكونة من عدة طوابق بمنطقة الوزيرية تحتوي على مخازن للعطور، جراء حريق.

