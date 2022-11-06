شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تنظم جلسة نقاشية حول الحوار الوطنى فى دار السلام والبساتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول محاور الحوار الوطنى، بحضور مجموعة كبيرة من القيادات الشعبية والمحلية والأهالى بدار السلام والبساتين بمحافظة القاهرة.

تناولت الجلسة طرح استفسارات ومناقشات بشأن المحورين الاجتماعى والاقتصادي، وخاصة مشاكل العمالة غير المنتظمة وعدم توفر تأمين صحي واجتماعي لهم، وطالب الحاضرون خلال الجلسة، بضرورة إصدار قانون خاص بالعمالة اليومية يسمح لهم بفتح ملفات تأمينية تضمن لهم معاشات منتظمة مع بلوغ سن المعاش.

وقال النائب محمد تيسير مطر، إن مجلس أمناء الحوار و مقرري اللجان يعملون بكامل طاقتهم لجمع كل المشاكل والقضايا لوضعها على أجندة الحوار فى جلساته القادمة، ومن أهم القضايا هى قضايا المحور الاجتماعى والحفاظ على مقدرات الطبقة المتوسطة وبحث مدى تأثرهم بالمتغيرات الاقتصادية العالمية، ووضع آليات حماية اجتماعية لهم طبقا لاستراتيجية مصر 2030.

كما طالب الحضور بضرورة وضع تخطيط لمجموعة من الأسواق المنظمة الآمنة التى تسمح للعمالة غير المنتظمة بالتواجد دون الملاحقة الحكومية مع الحفاظ على جميع الحقوق الخاصة بالدولة، مما يوفر فرص العمل اللائقة خاصة للباعة الجائلين.

وفى ذات السياق، أكد الحضور على حتمية الحفاظ على هذه النوعية من التجارة لأنها تسمح بدوران رؤوس الأموال ورفع معدل الإنفاق العام مع ضرورة تقنينها.

وأكد أهالى دار السلام والبساتين على تقديرهم للمجهودات الكبيرة التى يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لحماية محدودي الدخل وغير القادرين من خلال برامج الحماية الاجتماعية ومعاشات تكافل وكرامة .

كما أشار الحضور إلى ضرورة الاهتمام بضبط الأسعار الخاصة بالسلع والخدمات فى مناطق جنوب القاهرة، وتفعيل دور الرقابة للأجهزة التنفيذية لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا على تخطى هذه العاصفة من غلاء الأسعار.

واختتم النائب محمد تيسير مطر، الجلسة بضرورة استمرار حالة الحوار، موضحاً أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى حالة حوار مستمر مع المجتمع بأكمله من كافة القطاعات .

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق نوابها سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات الجمهورية بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة الاتجاهات.