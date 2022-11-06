شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة على السلع وانتخابات المحليات تتصدر جلسة "التنسيقية" فى بولاق الدكرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم النائب عمرو عزت حجاج، وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية في منطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور في الجيزة، ضمن الجلسات التي تنظمها التنسيقية لتعريف المواطنين بالحوار الوطني ومحاوره.

وبدأ اللقاء، بتأكيد أعضاء التنسيقية المشاركين، على أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حريصة دائما على التواجد على الأرض وسط أبناء الشعب المصري والاستماع لمطالبهم وآرائهم المختلفة.

واستمع أعضاء التنسيقية إلى الحضور ووجهات نظرهم في مختلف القضايا، التي تهم الشارع المصري حاليا، وتطرقوا لمجموعة من القضايا من بينها؛ ضرورة الإسراع بإجراء انتخابات المجالس المحلية للاحتياج الشديد لوجود سلطة رقابية على الإدارة المحلية كسلطة تنفيذية وإعادة هيكلة منظومة التموين والرقابة على السلع الغذائية المقدمة من تجار التموين، واتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية الإجبارية والاهتمام بالتعليم الفني.

وطالب الحضور بضرورة وجود وحدة صحية بصفط اللبن وتوسيع دائرة مبادرات الحماية الاجتماعية للدولة كتكافل وكرامة، لتشمل عددا أكبر من المستحقين مع دراسة رفع قيمة المبلغ ليتوافق مع زيادة الأسعار الحالية.

وشارك في هذه الجلسة النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحسن شاهين، عضو التنسيقية، بحضور الدكتور عادل فهمي، وكيل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورحاب علي سالم، مدير إدارة الشباب والرياضة ببولاق الدكرور، وياسين عبده، رئيس مجلس إدارة مركز شباب صفط اللبن، والشيخ عزت عوض ممثلا عن الأزهر الشريف، والصحفي عصام القيسي.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل داخل مقرها وبشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.‎