شكرا لقرائتكم خبر عن أستون فيلا يقسو على مانشستر يونايتد بثلاثية فى الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن نادي أستون فيلا من تحقيق فوزًا مفاجئًا على مانشستر يونايتد، فى الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث جاء الظهور الأول للإسباني أوناي إيمري مميزًا، بعد تذبذب نتائج الفريق تحت القيادة الفنية السابقة للمدرب الإنجليزي أستيفن جيرارد.

وجاء دفاع مانشستر يونايتد فى إنهيار تام مع بداية اللقاء، خاصة أن فريق الشياطين الحمر تلقي هدفين فى أول عشر دقائق من المباراة، الأمر الذي يعكس الصورة السيئة الذي ظهر عليها دفاع الفريق، مما سهل المواجهة بشكل كبير على أستون فيلا منذ البداية.

فعلى الرغم من أن اليونايتد عاد بالنتيجة وقام بتقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول، إلا أن أستون فيلا قضي المباراة تمامًا بهدف مبكر مع إنطلاقة الشوط الثاني، ليستغل حالة عدم التركيز الذي ظهر عليها فريق الشياطين الحمر فى الدقائق الأولى من أحداث الشوطي الأول والثاني.



سبب تحول مستوي أستون فيلا المفاجئ!

وظهر أستون فيلا تحت قيادة إيمري الفنية فى مستوي مغاير تمامًا، الأمر الذي يعكس تأثير شخصية المدرب على لاعبيه سريعًا، خاصة أن الفريق كان قد سبق له الفوز فى 3 مواجهات فقط فى البيرميرليج هذا الموسم قبل فوز الفريق اليوم أمام مانشستر يونايتد.



موقف الفريقين بعد تعثر اليونايتد

وظل مانشستر يونايتد محافظًا على المركز الخامس بعد خسارة اليوم برصيد 23 نقطة، فى حين قفز أستون فيلا من المركز ال 18 إلى المركز ال 13 فى جدول الترتيب، الأمر الذي يعكس الأهمية الكبيرة التى عادت من الفريق من الثلاث نقاط، بعدما كان يصارع على الهبوط.