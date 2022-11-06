انت الان تتابع خبر الكشف عن مستوى الإشعاع في "زابوريجيا" وخسائر أوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أن مستوى الإشعاع في زابوروجيا، حيث تقع أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، "طبيعي"، مشيرة إلى أن أوكرانيا حاولت استهداف محيط المحطة بقذائف وأن القوات الروسية ألحقت خسائر بنظيرتها الأوكرانية.



وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن "مستوى الإشعاع طبيعي، على الرغم من محاولات أوكرانية لاستهداف محيط المحطة بأكثر من 15 قذيفة مدفعية". وأكدت أن القوات الروسية دمرت "120 صاروخ هيمارس ومستودع للذخائر في زابوروجيا"، مضيفة: "كييف مستمرة في استفزازاتها التي تهدد محطة زابوروجيا وسلامتها".

وعلى الصعيد الميداني، أكدت وزارة الدفاع الروسية، "مقتل حوالي 570 جنديا أوكرانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، بالإضافة إلى عشرات المرتزقة الأجانب، الذين جاء بعضهم من الولايات المتحدة وبريطانيا"، بحسب وصفها.

وأضافت أن"من بين الجنود الأوكرانيين القتلى: نحو 200 في محور كوبيانسك، و100 على محور ليمانسك، إلى جانب مرتزقة، و120 على محور كراسنوليمانسك"، مشيرا الى "إٍسقاط 17 طائرة مسيرة أوكرانية".

وتابعت أنه "تم إحباط محاولة هجوم أوكراني على قواعد روسية في خيرسون وإحباط محاولة للقوات الأوكرانية لمهاجمة القواعد الروسية في لوغانسك، وتدمير مركز قيادة أوكراني في دونيتسك".