شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة" تعلن صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات القومية الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، عن صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية، الثلاثاء المقبل، مؤكدة على ضرورة بدء المؤسسات في صرف البدل لمستحقيه فور وصوله.

وكان المهندس عبد الصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أعلن من قبل أنه سوف يتم صرف العلاوة الاستثنائية للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بمبلغ 300 جنيه شهرياً مع مرتب شهر نوفمبر 2022، مشيداً بحرص الدولة على دعم المؤسسات الصحفية القومية لمواجهة تداعيات الأحداث العالمية.

وأكد الشوربجي تقدير وامتنان الهيئة الوطنية للصحافة والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي استهدفت التخفيف من أعباء وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين.

وأشاد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بموافقة الحكومة على طلب الهيئة بصرف العلاوة الاستثنائية للمؤسسات الصحفية القومية، واستجابة الدكتور محمد معيط وزير المالية.