شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يفوز على تشيلسي بهدف نظيف ويعود لصدارة الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن نادي أرسنال من تحقيف فوزًا هامًا للغاية على حساب نادي تشيلسي بهدف نظيف، يأتي ذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواصل المدرب الإسباني ميكل أرتيتا من تقدم عروضه القوية رفقة" الجانرز"، خاصة أنه يدرك تمامًا أهمية الفوز فى مبارايات التوب 6،والتى قد تمنح الفريق لقب البيرميرليج.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق مدافع أرسنال جابريل ماجالياس، بعد كرة عرضية متقنة من ساكا نفذها من ركلة ركنية، لتمر من أمام الجميع ويضعها اللاعب بسهولة فى مرمي تشيلسي، وحاول "البلوز "من تدارك النتيجة فى آخر 20 دقيقة من المباراة، بعدما ضغط الفريق بكامل خطوطه على أمل تسجيل هدف التعادل، الشئ الذي لم يتحقق فى نهاية الأمر.



أرسنال يحرج كبار البيرميرليج هذا الموسم

ويواصل أرسنال مهمة إحراج الفرق الكبري، بعدما تمكن من الفوز على كلًا من ليفربول وتوتنهام وتشيلسي، فى حين لم يتعرض للهزيمة سوي فى مباراة مانشستر يونايتد، الأمر الذي يعكس شخصية الفريق فى المواجهات الكبري هذا الموسم.



ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال

ويعتلي نادي أرسنال صدارة جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، فى حين يحل نادي مانشستر سيتي فى المركز الثاني برصيد 32 نقطة، وفى المركز الثالث تكمن المفاجأة إلى الآن بتواجد نيوكاسل يونايتد برصيد 27 نقطة، مع الوضع فى الإعتبار أن توتنهام يمتلك الفرصة للإنفراد بهذا المركز حال الفوز على ليفربول مساء اليوم.