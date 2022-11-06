شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات.. إلغاء كافة القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بـ "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، اليوم الأحد، عن إلغاء كافة القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بـ "كورونا"، اعتبارا من غد الإثنين، حسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وقال المتحدث باسم الهيئة الدكتور سيف الظاهري في إحاطة إعلامية، إن "لبس الكمامة سيكون في جميع المرافق المفتوحة والمغلقة بما في ذلك دور العبادة والمساجد اختياريا، ما عدا المنشآت والمرافق الصحية ومراكز أصحاب الهمم سيكون ارتداء الكمامات إلزاميًا".

وأضاف: "نعلن أيضًا اليوم عن مجموعة من الإجراءات الخاصة بالقطاع الصحي، حيث إنه سيتم إدراج فيروس كوفيد 19 في برنامج الترصد النشط الوطني للإنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة".

وأكد الظاهري "الاستمرار في توفير بيانات الحالات اليومية المحدثة في الموقع الرسمي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث".

وأشار إلى أن "جميع القرارات المعلن عنها، والتي سنعلن عنها في إحاطة الهيئة، جاءت وفق دراسة دقيقة وبحث مستمر في كافة القطاعات الحيوية في الدولة، وسيتم تفعيلها الساعة السادسة صباح يوم الإثنين الموافق 7 نوفمبر 2022".

وأعلن المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، الدكتور سيف الظاهري، سبتمبر الماضي، تخفيف عدد من القيود المتعلقة بوباء "كوفيد 19"، على مستوى الدولة.

وبحسب وكالة "وام"، فقد جرى الإعلان عن تخفيف القيود المفروضة بسبب "كوفيد 19"، خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا.

وكشف الظاهري، التحديثات التي جرى اتخاذها في شتى القطاعات، على أن يتم التطبيق بدءا من من يوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر الحالي.

وشملت الإجراءات؛ وقف الإعلان عن الأعداد اليومية لمستجدات "كوفيد-19"، نظرا إلى ما تشهده دولة الإمارات من تعاف ملحوظ، وبحكم الانخفاض والاستقرار في عدد الحالات.

أما نظام المرور الأخضر، فقد تم تحديثه عبر إلزامية اجراء فحص دوري كل شهر للحاصلين على التطعيم والمعفيين من شروط التطعيم، وإلزامية اجراء فحص دوري كل سبعة أيام لغير الحاصلين على التطعيم.

وأكد أن نظام المرور الأخضر ما زال شرطا إلزاميا للموظفين والزائرين للدخول لمقار العمل للجهات الاتحادية، إضافة إلى ربط نظام المرور الأخضر بالعاملين في القطاع السياحي والاقتصادي.

تخفيف قيود الكمامة

وأوضح أن ارتداء الكمامات ما زال إلزاميا في المرافق الطبية والمساجد ووسائل النقل العام، كما يجب على كافة مزودي الخدمات الغذائية والمصابين والحالات المشتبهة لبس الكمامات، حفاظا على سلامة المجتمع، وبالأخص الفئات الأكثر عرضة للإصابة.